"Кристал Пэлас" уволил Виейра

Патрик Виейра Патрик Виейра был уволен с поста главного тренера "Кристал Пэлас".

Виейра возглавил "Пэлас" летом 2021 и прошлый сезон завершил на 12-м месте в Премьер-Лиге, также достигнув 1/2 финала Кубка Англии. Эта же кампания складывается гораздо тяжелее для "орлов".

"Пэлас" до сих пор не одержал ни одной победы в 2023 году, в минувшую среду против "Брайтона" (1:0) потерпев третье поражение подряд.

Ранее ожидалось, что "орлы" отложат решение по Патрику на международный перерыв, однако клуб с "Селхерст Парк" решил без промедления расстаться с 46-летним французом и тремя его помощниками.

Добавим, до паузы на сборные "Пэлас" еще предстоит сыграть против лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", за который Виейра выступал в качестве игрока.


Метки Виейра, Кристал Пэлас, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 675

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 17.03.2023 15:50 # true-manc
    КОРОЛЬ(((

    (ответить)

  2. mixmaster 17.03.2023 15:38 # mixmaster
    Патрик, мы отомстим!

    (ответить)

  3. alexomck 17.03.2023 15:21 # alexomck
    уволить чела с 12 места накануне матча с Арсом, дабы временщик слил, а дальше нового коуча на Лестер, Лидс, Саут, Эве, Вулвз, ВХ кинуть?
    у КП в остатке только ТТХ, Арс и дача, в остальном сплошь команды из второй половины и подвала, на этом отрезке и Виейра бы затащил.

    (ответить)

  4. takernotagiver 17.03.2023 15:19 # takernotagiver
    Не все ученики Пепа - короли

    (ответить)

  5. tursa 17.03.2023 15:09 # tursa
    что за расизм

    (ответить)

  6. moneycity 17.03.2023 15:02 # moneycity
    ДНК Арсенала дала о себе знать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: