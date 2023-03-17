"Кристал Пэлас" уволил Виейра
Патрик Виейра был уволен с поста главного тренера "Кристал Пэлас".
Виейра возглавил "Пэлас" летом 2021 и прошлый сезон завершил на 12-м месте в Премьер-Лиге, также достигнув 1/2 финала Кубка Англии. Эта же кампания складывается гораздо тяжелее для "орлов".
"Пэлас" до сих пор не одержал ни одной победы в 2023 году, в минувшую среду против "Брайтона" (1:0) потерпев третье поражение подряд.
Ранее ожидалось, что "орлы" отложат решение по Патрику на международный перерыв, однако клуб с "Селхерст Парк" решил без промедления расстаться с 46-летним французом и тремя его помощниками.
Добавим, до паузы на сборные "Пэлас" еще предстоит сыграть против лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", за который Виейра выступал в качестве игрока.
17.03.2023 15:00
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КОРОЛЬ(((
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Патрик, мы отомстим!
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уволить чела с 12 места накануне матча с Арсом, дабы временщик слил, а дальше нового коуча на Лестер, Лидс, Саут, Эве, Вулвз, ВХ кинуть?
у КП в остатке только ТТХ, Арс и дача, в остальном сплошь команды из второй половины и подвала, на этом отрезке и Виейра бы затащил.
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Не все ученики Пепа - короли
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что за расизм
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ДНК Арсенала дала о себе знать.
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