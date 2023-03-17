"Кристал Пэлас" уволил Виейра

Патрик Виейра был уволен с поста главного тренера "Кристал Пэлас".

Виейра возглавил "Пэлас" летом 2021 и прошлый сезон завершил на 12-м месте в Премьер-Лиге, также достигнув 1/2 финала Кубка Англии. Эта же кампания складывается гораздо тяжелее для "орлов".



"Пэлас" до сих пор не одержал ни одной победы в 2023 году, в минувшую среду против "Брайтона" (1:0) потерпев третье поражение подряд.



Ранее ожидалось, что "орлы" отложат решение по Патрику на международный перерыв, однако клуб с "Селхерст Парк" решил без промедления расстаться с 46-летним французом и тремя его помощниками.



Добавим, до паузы на сборные "Пэлас" еще предстоит сыграть против лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", за который Виейра выступал в качестве игрока.