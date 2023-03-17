Саутгейт чувствует, что иностранные игроки мешают английским талантам

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт чувствует, что обилие иностранных игроков в Премьер-Лиге блокирует развитие английских талантов.

Накануне Саутгейт огласил имена игроков, вызванных на отборочные матчи к Евро-2024 против Италии и Украины. Определяя заявку национальной команды, Гарет заметил, что после зимнего трансферного окна ситуация с игровым временем англичан в Премьер-Лиге только усугубилась, и это рискует стать большой проблемой.



"Во-первых, мы хотим, чтобы Премьер-Лига осталась лучшей лигой, насколько это возможно. Это великолепный продукт для английского футбола. Великолепный продукт в плане финансов для страны, как нам и нужно в данный момент. Мы хотим обладать здоровой Премьер-Лигой, мы хотим обладать здоровой Футбольной Лигой, и мы хотим здоровую сборную Англии".



"Но цифры есть цифры. И они не улучшаются, уж точно. В последнюю пару недель количество английских игроков в стартовых составах команд Премьер-Лиги составляло 28 процентов. До этого оно составляло около 32, снизившись с 35, а когда я брался за работу несколько лет назад, оно составляло 38, поэтому тенденция очевидна, и с этим невозможно спорить".



"Из 55 пришедших в январе игроков 44 игрока оказались или иностранцами, или Жоржиньо с Самби Локонгой, которые перешли внутри лиги. Из числа английских игроков парочка оказались вторыми или третьими голкиперами, трое — юниорами, а еще одним оказался Ромео Бекхэм. Так что 80 пришедших в январе игроков оказались неангличанами. В последнюю пару недель это проявилось. Если мы продолжим двигаться в этом направлении, эти показатели только снизятся".



"И, конечно, кто-нибудь должен подумать о 10,000 ребят, которые занимаются в наших академиях, и о том, получат ли они реалистичный шанс построить карьеру. Конечно, это в том числе и этический вопрос. Мы вливаем миллионы в развитие молодежи, и это великолепная инвестиция на долгий, долгий срок. Мы наблюдаем некоторые плоды этого, получая классных игроков, но таланту должна сопутствовать возможность".



"Вы можете со мной поспорить, но я скажу, что у "Челси" была лучшая академия в последние годы, а игроки вроде Маунта и Джеймса получили свой шанс благодаря трансферному эмбарго. Рэшфорд получил свой шанс (в МЮ), потому что Джеймс Уилсон и Эшли Флетчер ушли в аренду, а другие в первой команде были травмированы".



"Если никто не позаботится о защите молодых английских игроков и об их шансах, тогда эти показатели продолжат снижаться. Но я совершенно понимаю, что, работай я в клубе, я бы хотел лучшего для своего бизнеса", — цитирует Саутгейта The Independent.