Магуайр: "У меня важная роль в "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр чувствует, что его роль в клубе остается важной, несмотря на ограниченное игровое время.

В этом сезоне Магуайр обычно проигрывает конкуренцию Рафаэлю Варану и Лисандро Мартинесу, однако накануне Харри дождался своего шанса и помог "Юнайтед" одержать победу 0:1 в гостях у "Реал Бетис".



После матча Лиги Европы в Севилье Магуайр честно признался, что хочет играть больше, однако самый дорогой защитник в мире по-прежнему чувствует себя полезным.



"Я упорно тружусь на тренировочной базе, и это все, что ты можешь".



"Ты лишь можешь упорно работать на тренировках, и я выкладываюсь на тренировках без остатка. В этом клубе хорошие тренеры, и они проводят хорошие занятия для нас".



"Слушайте, я не так давно провел свой предыдущий матч — кажется, это было пару недель назад. После Чемпионата Мира я выходил в старте пять, шесть или семь раз".



"Конечно, я хочу играть больше, я хочу чаще выходить в стартовом составе, но я исполняю свою роль на поле и за его пределами".



"Приятно выводить команду на поле и добиваться победы, ведь это самое важное для меня и для клуба".



"В этом клубе мне отводится важная роль на поле и за его пределами, и каждый день я стараюсь помогать этому клубу достичь успеха, независимо от того, играю я или нет", — цитирует Магуайра Daily Mail.