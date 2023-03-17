Магуайр: "У меня важная роль в "Юнайтед"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр чувствует, что его роль в клубе остается важной, несмотря на ограниченное игровое время.
В этом сезоне Магуайр обычно проигрывает конкуренцию Рафаэлю Варану и Лисандро Мартинесу, однако накануне Харри дождался своего шанса и помог "Юнайтед" одержать победу 0:1 в гостях у "Реал Бетис".
После матча Лиги Европы в Севилье Магуайр честно признался, что хочет играть больше, однако самый дорогой защитник в мире по-прежнему чувствует себя полезным.
"Я упорно тружусь на тренировочной базе, и это все, что ты можешь".
"Ты лишь можешь упорно работать на тренировках, и я выкладываюсь на тренировках без остатка. В этом клубе хорошие тренеры, и они проводят хорошие занятия для нас".
"Слушайте, я не так давно провел свой предыдущий матч — кажется, это было пару недель назад. После Чемпионата Мира я выходил в старте пять, шесть или семь раз".
"Конечно, я хочу играть больше, я хочу чаще выходить в стартовом составе, но я исполняю свою роль на поле и за его пределами".
"Приятно выводить команду на поле и добиваться победы, ведь это самое важное для меня и для клуба".
"В этом клубе мне отводится важная роль на поле и за его пределами, и каждый день я стараюсь помогать этому клубу достичь успеха, независимо от того, играю я или нет", — цитирует Магуайра Daily Mail.
17.03.2023 13:00
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подогревать сидушку для замененных
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Сидеть на скамейке и в нужный момент подменять основных ЦЗ - вот твоя роль. Если это соответствует его амбициям, то ок.
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