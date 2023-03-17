Дайч пообещал в ситуации с Алли

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч пообещал разобраться в ситуации с полузащитником Деле Алли во время ближайшего международного перерыва.

После своего перехода из "Тоттенхэма" в январе 2022 Алли отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Эвертона", а на этот сезон был отправлен в аренду в "Бешикташ".



В Стамбуле у Алли тоже ничего не ладится, и на днях турецкая пресса сообщила, что наставник "Бешикташа" Шенол Гюнеш отстранил Деле на остаток сезона.



Дайч не ожидает, что Алли вернется к "ирискам" раньше времени, но намерен разобраться в ситуации 26-летнего англичанина в ближайшие пару недель.



"Я подожду до международного перерыва, потому что, судя по новостям, его никуда не вызывают".



"Летом мы воссоединимся и посмотрим, как нам быть. Я практически уверен, что его контракт там рассчитан до конца сезона, поэтому во время международного перерыва мы разберемся", — цитирует Дайча Liverpool Echo.



Добавим, арендное соглашение по Алли предусматривает опцию выкупа за 8 миллионов фунтов.