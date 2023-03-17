Скоулз советует "Юнайтед" Лаутаро Мартинеса

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз вынес свой вердикт насчет того, кого из нападающих должны приобрести "красные дьяволы" грядущим летом.

Согласно слухам, основными вариантами "Юнайтед" на роль бомбардира являются Харри Кейн из "Тоттенхэма" и Виктор Осимхен из "Наполи".



Однако Скоулз ожидает, что Кейн останется в "Тоттенхэме", тогда как Осимхен видится Полу игроком, который больше подходит для игрового стиля другой команды.



По мнению Скоулза, главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу будет лучше обратить внимание на 25-летнего Мартинеса, который забил 23 гола в 29 матчах этого сезона.



"Я не думаю, что Кейн покинет "Тоттенхэм". Думаю, с Дэном Леви сложно договариваться".



"Думаю, Осимхен — отличный игрок, но мне кажется, он больше подходит "Челси". Думаю, Лаутаро Мартинес из "Интера" подошел бы для стиля Тен Хага", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.