Пункт о выкупе в контракте Холанда отсрочен до лета 2025

Пункт о выкупе в контракте нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда теперь может быть активирован на 12 месяцев позже — с лета 2025.

Еще в октябре издание The Athletic утверждало, что контракт Холанда, перебравшегося в "Сити" из дортундской "Боруссии" прошлым летом, предусматривает отступные в 200 миллионов евро (175 млн. фунтов).



Единственный нюанс был в том, что активировать этот пункт мог не только "Реал", сохраняющий интерес к норвежскому бомбардиру, но и любой клуб из-за пределов Премьер-Лиги — правда, только после окончания сезона 2023/24.



Однако в конце ноября главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола заключил новый контракт до лета 2025, и это, как утверждает Marca, автоматически отсрочило на год действие пункта о выкупе в контракте Холанда.



Эта особенность гарантирует "Сити", что Холанд проведет на "Этихад" минимум три сезона, причем переход Эрлинга в другой клуб Премьер-Лиги будет практически исключен даже после лета 2025.