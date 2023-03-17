Артета не согласен, что вылет из Лиги Европы пойдет "Арсеналу" на пользу

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не согласился с предположением, что вылет из Лиги Европы пойдет его команде на пользу.

Уступив "Спортингу" в серии послематчевых пенальти, "Арсенал" не смог выйти в четвертьфинал Лиги Европы и в остатке этого сезона будет сосредоточен лишь на борьбе за титул Премьер-Лиги.

Может показать, что это только увеличивает шансы "канониров" на чемпионство, однако Артета не видит позитива в вылете из европейского турнира.

"Можно ли сказать, что вылет пойдет "Арсеналу" на пользу? Я это так не рассматриваю. Мы по-настоящему хотели выйти в следующий раунд, и мы выложились без остатка для этого".

"Мы постарались невероятным образом, мы очень хотели победить сегодня, но этого не случилось".

"Мы должны думать о своей игре. Есть вещи, которые мы можем делать лучше. Мы не можем полагаться на то, что выиграем какое-либо соревнование через серию пенальти".

"Нам остается сыграть 11 матчей, и у нас есть единственная цель, на достижение которой мы направим всю свою энергию".

"Нас ждет финал против "Кристал Пэлас". Мы должны восстановить силы и сыграть лучше, чем сегодня", — цитирует Артета Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1094

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. takernotagiver 17.03.2023 10:32 # takernotagiver
    Либо недооценил Спортинг и думал в пол ноги пройти команду из ЛЧ, либо сначала хотел слить, а потом передумал сливать. Планировал бы выиграть, то выставил бы с самого начала все свои козыри в лице Парти, Сака, Эдегор. Без Парти центр просто проходной двор.

    (ответить)

  2. animadora 17.03.2023 09:58 # animadora
    Пиздобол.

    (ответить)

  3. mixmaster 17.03.2023 09:53 # mixmaster
    майнд геймз

    так то вот оно что:

    https://twitter.com/paddypower/status/1636500411363258368?s=20

    (ответить)

  4. heyoung 17.03.2023 09:44 # heyoung
    Хочет сказать что не умышленно слили ЛЕ?

    (ответить)

  5. sisyazavr 17.03.2023 09:28 # sisyazavr
    Удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: