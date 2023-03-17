Артета не согласен, что вылет из Лиги Европы пойдет "Арсеналу" на пользу

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не согласился с предположением, что вылет из Лиги Европы пойдет его команде на пользу.

Уступив "Спортингу" в серии послематчевых пенальти, "Арсенал" не смог выйти в четвертьфинал Лиги Европы и в остатке этого сезона будет сосредоточен лишь на борьбе за титул Премьер-Лиги.



Может показать, что это только увеличивает шансы "канониров" на чемпионство, однако Артета не видит позитива в вылете из европейского турнира.



"Можно ли сказать, что вылет пойдет "Арсеналу" на пользу? Я это так не рассматриваю. Мы по-настоящему хотели выйти в следующий раунд, и мы выложились без остатка для этого".



"Мы постарались невероятным образом, мы очень хотели победить сегодня, но этого не случилось".



"Мы должны думать о своей игре. Есть вещи, которые мы можем делать лучше. Мы не можем полагаться на то, что выиграем какое-либо соревнование через серию пенальти".



"Нам остается сыграть 11 матчей, и у нас есть единственная цель, на достижение которой мы направим всю свою энергию".



"Нас ждет финал против "Кристал Пэлас". Мы должны восстановить силы и сыграть лучше, чем сегодня", — цитирует Артета Daily Mail.