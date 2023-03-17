Артета не согласен, что вылет из Лиги Европы пойдет "Арсеналу" на пользу
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не согласился с предположением, что вылет из Лиги Европы пойдет его команде на пользу.
Уступив "Спортингу" в серии послематчевых пенальти, "Арсенал" не смог выйти в четвертьфинал Лиги Европы и в остатке этого сезона будет сосредоточен лишь на борьбе за титул Премьер-Лиги.
Может показать, что это только увеличивает шансы "канониров" на чемпионство, однако Артета не видит позитива в вылете из европейского турнира.
"Можно ли сказать, что вылет пойдет "Арсеналу" на пользу? Я это так не рассматриваю. Мы по-настоящему хотели выйти в следующий раунд, и мы выложились без остатка для этого".
"Мы постарались невероятным образом, мы очень хотели победить сегодня, но этого не случилось".
"Мы должны думать о своей игре. Есть вещи, которые мы можем делать лучше. Мы не можем полагаться на то, что выиграем какое-либо соревнование через серию пенальти".
"Нам остается сыграть 11 матчей, и у нас есть единственная цель, на достижение которой мы направим всю свою энергию".
"Нас ждет финал против "Кристал Пэлас". Мы должны восстановить силы и сыграть лучше, чем сегодня", — цитирует Артета Daily Mail.
17.03.2023 09:00
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Последние комментарии:
Либо недооценил Спортинг и думал в пол ноги пройти команду из ЛЧ, либо сначала хотел слить, а потом передумал сливать. Планировал бы выиграть, то выставил бы с самого начала все свои козыри в лице Парти, Сака, Эдегор. Без Парти центр просто проходной двор.
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Пиздобол.
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майнд геймз
так то вот оно что:
https://twitter.com/paddypower/status/1636500411363258368?s=20
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Хочет сказать что не умышленно слили ЛЕ?
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Удачи
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