"Пэлас" примет решение по Виейра на следующей неделе

На следующей неделе руководство "Кристал Пэлас" примет решение насчет своего главного тренера Патрика Виейра.

"Пэлас" крайне неудачно выступает в этом календарном году и сейчас не знает побед уже 12 матчей кряду, оказавшись в трех очках от зоны вылета Премьер-Лиги.



В ближайшее воскресенье "орлы" совершат выезд к бывшему клубу Виейра "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги, после чего будет международный перерыв.



По информации The Telegraph, "Пэлас" мог уволить Виейра еще до дерби с "канонирами", однако Патрику удалось заработать себе немного времени, избежав крупного поражения от "Брайтона" в минувшую среду (1:0).



Поэтому встреча боссов "Пэлас" состоится только на следующей неделе. Лондонский клуб не горит желанием увольнять Виейра, но, возможно, будет чувствовать, что не имеет другого выбора.



Спасти Патрика может отсутствие явных вариантов ему на замену — "Пэлас" не хочет оказаться в положении "Лидса" и "Саутгемптона", которые, уволив своих рулевых, были вынуждены назначить временщиков.