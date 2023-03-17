Ван Дейк призвал "Ливерпуль" совершить качественные приобретения

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал свой клуб совершить качественные приобретения грядущим летом.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" до последней недели сезона претендовал на все четыре трофея, в итоге финишировав с Кубком Лиги и Кубком Англии.



В этой кампании "красные" уже лишились всех шансов на трофеи и сейчас лишь сражаются за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Ван Дейк считает, что "Ливерпулю" очень важно квалифицироваться в Лигу Чемпионов, потому что это поможет клубу пригласить более классных игроков.



"Естественно, некоторые игроки уйдут. Это уже было анонсировано, и если мы хотим быть там, где были последние пять лет, нам нужны качественные приобретения, особенно с учетом уходящих игроков".



"Думаю, это довольно очевидно, но осуществить это будет очень сложно. Будет очень сложно найти правильных игроков, но клуб должен сделать свою работу в этом отношении".



"Нам все еще предстоит сыграть много матчей, и мы хотим попасть в Лигу Чемпионов. Думаю, это тоже поможет привлечь лучших игроков в мире. Не в каждом случае, но это определенно поможет".



"Мы будем стараться абсолютно изо всех сил, потому что я хочу играть в Лиге Чемпионов, все мы хотим играть в Лиге Чемпионов. Фанаты хотят Лигу Чемпионов".



"Мы являемся игроками, которые выходят на поле, и нам нужно проявлять себя, но нам также нужны наши фанаты".



"Они продолжали поддерживать нас в хорошие времена, и в этот раз мы нуждаемся в них, наверное, еще сильнее. Мы будем сражаться, и мы еще увидим хорошие результаты", — цитирует Ван Дейка The Independent.