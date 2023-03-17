Тен Хаг похвалил Рэшфорда после победы над "Реал Бетис"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил концентрацию, настойчивость и мастерство нападающего Маркуса Рэшфорда после победы 0:1 над "Реал Бетис".
Именно Рэшфорд забил единственный гол в выездном матче против "Реал Бетис" накануне, благодаря чему "Юнайтед" уверенно вышел в 1/4 финала Лиги Европы.
Этот гол стал для Рэшфорда 19-м в 24 матчах после ЧМ-2022. Также Маркус обошел бывшего одноклубника Криштиану Роналду по количеству забитых за "Юнайтед" мячей в еврокубках (25).
Тен Хаг остался очень доволен, что Рэшфорд забил свой гол вскоре после того, как упустил отличный момент.
"Команда создавала моменты. И хотя Рэши упустил ряд моментов ранее, он сохранял веру, он продолжал стараться, и он был вознагражден".
"Все хорошие нападающие знают, что не каждый момент становится голом, но на этом уровне у тебя не бывает пяти-шести моментов, поэтому один из двух ты должен использовать".
"Его форма кое-что говорит о том, как играет команда. Его форма кое-что говорит о нем".
"Если он сохранит концентрацию, будет энергичен и продолжит играть в том же духе, он будет выходить на ударные позиции, а дальше у него достаточно мастерства, чтобы забить", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
17.03.2023 06:00
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