Тен Хаг похвалил Рэшфорда после победы над "Реал Бетис"

Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил концентрацию, настойчивость и мастерство нападающего Маркуса Рэшфорда после победы 0:1 над "Реал Бетис".

Именно Рэшфорд забил единственный гол в выездном матче против "Реал Бетис" накануне, благодаря чему "Юнайтед" уверенно вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

Этот гол стал для Рэшфорда 19-м в 24 матчах после ЧМ-2022. Также Маркус обошел бывшего одноклубника Криштиану Роналду по количеству забитых за "Юнайтед" мячей в еврокубках (25).

Тен Хаг остался очень доволен, что Рэшфорд забил свой гол вскоре после того, как упустил отличный момент.

"Команда создавала моменты. И хотя Рэши упустил ряд моментов ранее, он сохранял веру, он продолжал стараться, и он был вознагражден".

"Все хорошие нападающие знают, что не каждый момент становится голом, но на этом уровне у тебя не бывает пяти-шести моментов, поэтому один из двух ты должен использовать".

"Его форма кое-что говорит о том, как играет команда. Его форма кое-что говорит о нем".

"Если он сохранит концентрацию, будет энергичен и продолжит играть в том же духе, он будет выходить на ударные позиции, а дальше у него достаточно мастерства, чтобы забить", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Реал Бетис, Рэшфорд, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 147



Поиск: