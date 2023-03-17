"Вест Хэм" вышел в 1/4 финала Лиги Конференций

Джаррод Боуэн Разгромив дома "АЕК Ларнаку" со счетом 4:0, "Вест Хэм" уверенно вышел в четвертьфинал Лиги Конференций.

Наконец получив место в стартовом составе "молотобойцев", Джалука Скамакка оправдал свое появление на поле уже на 20-й минуте, ускользнув от защитника на левом краю штрафной и поразив ближний угол ворот — 1:0.

Хозяева контролировали игру, а перед самым перерывом из задача упростилась, потому что соперник остался вдесятером.

Второй тайм начался с дубля Боуэна, который сперва сыграл на добивании, а затем классно замкнул головой подачу партнера — 3:0.

Точку же в матче на 65-й минуте поставил 18-летний Дивин Мубама, эффектно пробив пяткой после розыгрыша углового — 4:0.

Таким образом, команда Дэвида Мойеса одержала свою 10-ю подряд победу в Лиге Конференций и теперь ждет, с кем сыграет в 1/4 финала.

"Вест Хэм" (Англия) — "АЕК Ларнака" (Кипр) — 4:0 (1:0) по сумме двух матчей — 6:0

Голы: Скамакка 20, Боуэн 47, 49, Мубама 65.

"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Зума (Лэнг 68), Огбонна, Крессуэлл, Соучек (Поттс 69), Пакета (Корне 55), Лансини, Боуэн (Мубама 55), Форнальс, Скамакка (Ингс 55).


Метки АЕК Ларнака, Вест Хэм, Лига Конференций

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2023 01:00

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