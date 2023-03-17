"Вест Хэм" вышел в 1/4 финала Лиги Конференций

Разгромив дома "АЕК Ларнаку" со счетом 4:0, "Вест Хэм" уверенно вышел в четвертьфинал Лиги Конференций.

Наконец получив место в стартовом составе "молотобойцев", Джалука Скамакка оправдал свое появление на поле уже на 20-й минуте, ускользнув от защитника на левом краю штрафной и поразив ближний угол ворот — 1:0.



Хозяева контролировали игру, а перед самым перерывом из задача упростилась, потому что соперник остался вдесятером.



Второй тайм начался с дубля Боуэна, который сперва сыграл на добивании, а затем классно замкнул головой подачу партнера — 3:0.



Точку же в матче на 65-й минуте поставил 18-летний Дивин Мубама, эффектно пробив пяткой после розыгрыша углового — 4:0.



Таким образом, команда Дэвида Мойеса одержала свою 10-ю подряд победу в Лиге Конференций и теперь ждет, с кем сыграет в 1/4 финала.



"Вест Хэм" (Англия) — "АЕК Ларнака" (Кипр) — 4:0 (1:0) по сумме двух матчей — 6:0



Голы: Скамакка 20, Боуэн 47, 49, Мубама 65.



"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Зума (Лэнг 68), Огбонна, Крессуэлл, Соучек (Поттс 69), Пакета (Корне 55), Лансини, Боуэн (Мубама 55), Форнальс, Скамакка (Ингс 55).