Конте не ожидает своего увольнения до конца сезона

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что не ожидает своего увольнения до окончания сезона.

После того, как "Тоттенхэм" в течение недели вылетел из Кубка Англии и Лиги Чемпионов, Конте признал, что клуб может уволить его уже сейчас, не дожидаясь окончания сезона, когда истекает контракт Антонио.



В четверг итальянский специалист прояснил свои слова, выразив уверенность, что до увольнения не дойдет.



Я не думаю, что клуб помышляет об этом. Думаю, клуб каждый день видит, что я с моим штабом делаем здесь. Я просто ответил на вопрос о своем будущем".



"Думаю, нет ни одного клуба, который бы мог сказать тренеру, что тот точно останется до конца сезона. Будущее — очень странная вещь, и ты не знаешь, что случится завтра".



"Но, повторюсь, я буду стараться изо всех сил в каждый момент времени. Я и мой штаб".



"Клуб ценит это. Раз вы продолжите спрашивать, подпишу ли я новый контракт, это говорит о том, что клуб ценит мою работу на протяжении последних полутора лет", — цитирует Конте Sky Sports.