Шейх Джассим сделает второе предложение по МЮ в течение 10 дней

Шейх Джассим должен сделать второе предложение о покупке "Манчестер Юнайтед" в ближайшие 10 дней.

В четверг утром делегация, представляющая интересы катарского шейха, поездом приехала из Лондона Манчестер и посетила "Олд Траффорд".



На "Олд Траффорд" у катарцев состоялась встреча с боссами "Юнайтед" и представителями нынешних владельцев клуба Глэйзеров.



По информации Sky Sports, переговоры прошли позитивно и конструктивно. Через своих доверенных лиц шейх Джассим подтвердил свое намерение стать "владельцем и хранителем" "Юнайтед".



Шейху Джассиму было сказано, что теперь в течение 10 дней он должен сделать скорректированное предложение. То же самое "Юнайтед" потребует от других потенциальных покупателей, включая сэра Джима Рэтклиффа, который посетит "Олд Траффорд" в пятницу.



Добавим, в делегации катарцев, посетившей стадион и офис "Юнайтед", были замечены высшие руководители банка Bank of America.



