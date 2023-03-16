Шейх Джассим сделает второе предложение по МЮ в течение 10 дней

Шейх Джассим Шейх Джассим должен сделать второе предложение о покупке "Манчестер Юнайтед" в ближайшие 10 дней.

В четверг утром делегация, представляющая интересы катарского шейха, поездом приехала из Лондона Манчестер и посетила "Олд Траффорд".

На "Олд Траффорд" у катарцев состоялась встреча с боссами "Юнайтед" и представителями нынешних владельцев клуба Глэйзеров.

По информации Sky Sports, переговоры прошли позитивно и конструктивно. Через своих доверенных лиц шейх Джассим подтвердил свое намерение стать "владельцем и хранителем" "Юнайтед".

Шейху Джассиму было сказано, что теперь в течение 10 дней он должен сделать скорректированное предложение. То же самое "Юнайтед" потребует от других потенциальных покупателей, включая сэра Джима Рэтклиффа, который посетит "Олд Траффорд" в пятницу.

Добавим, в делегации катарцев, посетившей стадион и офис "Юнайтед", были замечены высшие руководители банка Bank of America.

Делегация шейха Джассима


Метки Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2023 23:00

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  1. mancunia-planet 16.03.2023 23:23 # mancunia-planet
    Когда еще предоставится возможность купить МЮ, так что Джассим постарается. Нахуй бомжа Рэдклифа.

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  2. ilovemanutd 16.03.2023 23:20 # ilovemanutd
    Это же Сэмэн Слепаков

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