Рэшфорд принес "Юнайтед" победу над "Реал Бетис"
"Манчестер Юнайтед" одержал минимальную победу в гостях у "Реал Бетис" благодаря голу Маркуса Рэшфорда и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
По сравнению с безголевым матчем против "Саутгемптона" на выходных в стартовый состав "красных дьяволов" влились Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Фред и Факундо Пельистри, заменив Рафаэля Варана, Люка Шоу, Джейдона Санто и Антони.
В начале матча команды обменялись опаснейшими моментами. После розыгрыша углового Ваут Вегхорст слегка не успел подправить мяч головой у дальней штанги, в ответ на что Хуанми вышел один на один и не попал в дальний угол ворот. На 11-й минуте хозяева добавили к этому дальний удар 41-летнего Хоакина в штангу.
В целом "Реал Бетис" смотрелся предпочтительнее в первом тайме, хотя небольшими отрезками "Юнайтед" удавалось перехватить инициативу и наладить контроль над мячом.
Уже в компенсированное к первому тайму время "дьяволы" разыграли штрафной, и Пельистри пробил в штангу — Вегхорст слегка не успел подправить мяч в ворота.
После перерыва хозяева принялись рисковать, игра стала открытой, и уже на 56-й минуте счет был открыт. Не встретив никакого сопротивления, Рэшфорд пульнул мяч с дистанции и попал точно в нижний угол ворот — 0:1.
"Реал Бетис" заметно приуныл после пропущенного гола и почти перестал сопротивляться, поэтому заключительные полчаса походили на товарищеский матч.
"Реал Бетис" показывал очень неплохой футбол и реально угрожал воротам Давида Де Хеа, однако гол Рэшфорда значительно облегчил жизнь "Юнайтед". "Дьяволы" комфортно выиграли матч и теперь ожидают назначенную на пятницу жеребьевку.
"Реал Бетис" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 1:5
Гол: Рэшфорд 55.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Маласиа, Мартинес (Линделеф 75), Магуайр, Ван-Биссака (Далот 75), Фред (Забитцер 60), Каземиро, Рэшфорд (Санчо 60), Фернандеш (Эланга 68), Пельистри, Вегхорст.
16.03.2023 22:35
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ГОЛЯСО
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Г Е И
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Шахтер когда тусовался на Донбассе был великим клубом
Кау перебрались во Львов и Киев стали влетать по 1:7
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16.03.2023 22:42 #
takernotagiver
Наркот и Астер - муж и жена, я б добавил)
Источник: http://fapl.ru/posts/99209/?c=1
Ахахахаха муж И жена одна сатана. Два животных,единое целое
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https://music.youtube.com/watch?v=qslNFQ2CeZY&;feature=share
Huma-huma - from russia with love.
Все суть империи в одной композиции.
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астер + заглот = 69
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решфорд хорош без базара
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Губу и щеку продолжают попускать ))
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Голешник Рэша чёткий, хлёсткий удар. Больше тут нечего по матчу обсуждать. Теперь интересно какой жребий завтра будет.
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Финал 2006, в составе лишь 2 англа, из которых Кэмпбелл куплен у кур. Сук, просто 10 из 11 куплены)) и даже с такими вливаниями эта помойка сыграла лишь один раз в финале и смогла взять 3 апл, когда у скама был кризис. Оруу!
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1.57 - 0.57, счёт 7-1. Оруу
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Наркот и Астер - муж и жена, я б добавил)
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Наркот и Астер лохи
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