Рэшфорд принес "Юнайтед" победу над "Реал Бетис"

"Манчестер Юнайтед" одержал минимальную победу в гостях у "Реал Бетис" благодаря голу Маркуса Рэшфорда и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

По сравнению с безголевым матчем против "Саутгемптона" на выходных в стартовый состав "красных дьяволов" влились Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Фред и Факундо Пельистри, заменив Рафаэля Варана, Люка Шоу, Джейдона Санто и Антони.



В начале матча команды обменялись опаснейшими моментами. После розыгрыша углового Ваут Вегхорст слегка не успел подправить мяч головой у дальней штанги, в ответ на что Хуанми вышел один на один и не попал в дальний угол ворот. На 11-й минуте хозяева добавили к этому дальний удар 41-летнего Хоакина в штангу.



В целом "Реал Бетис" смотрелся предпочтительнее в первом тайме, хотя небольшими отрезками "Юнайтед" удавалось перехватить инициативу и наладить контроль над мячом.



Уже в компенсированное к первому тайму время "дьяволы" разыграли штрафной, и Пельистри пробил в штангу — Вегхорст слегка не успел подправить мяч в ворота.



После перерыва хозяева принялись рисковать, игра стала открытой, и уже на 56-й минуте счет был открыт. Не встретив никакого сопротивления, Рэшфорд пульнул мяч с дистанции и попал точно в нижний угол ворот — 0:1.



"Реал Бетис" заметно приуныл после пропущенного гола и почти перестал сопротивляться, поэтому заключительные полчаса походили на товарищеский матч.



"Реал Бетис" показывал очень неплохой футбол и реально угрожал воротам Давида Де Хеа, однако гол Рэшфорда значительно облегчил жизнь "Юнайтед". "Дьяволы" комфортно выиграли матч и теперь ожидают назначенную на пятницу жеребьевку.



"Реал Бетис" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 1:5



Гол: Рэшфорд 55.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Маласиа, Мартинес (Линделеф 75), Магуайр, Ван-Биссака (Далот 75), Фред (Забитцер 60), Каземиро, Рэшфорд (Санчо 60), Фернандеш (Эланга 68), Пельистри, Вегхорст.