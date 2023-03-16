Рэшфорд принес "Юнайтед" победу над "Реал Бетис"

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" одержал минимальную победу в гостях у "Реал Бетис" благодаря голу Маркуса Рэшфорда и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

По сравнению с безголевым матчем против "Саутгемптона" на выходных в стартовый состав "красных дьяволов" влились Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Фред и Факундо Пельистри, заменив Рафаэля Варана, Люка Шоу, Джейдона Санто и Антони.

В начале матча команды обменялись опаснейшими моментами. После розыгрыша углового Ваут Вегхорст слегка не успел подправить мяч головой у дальней штанги, в ответ на что Хуанми вышел один на один и не попал в дальний угол ворот. На 11-й минуте хозяева добавили к этому дальний удар 41-летнего Хоакина в штангу.

В целом "Реал Бетис" смотрелся предпочтительнее в первом тайме, хотя небольшими отрезками "Юнайтед" удавалось перехватить инициативу и наладить контроль над мячом.

Уже в компенсированное к первому тайму время "дьяволы" разыграли штрафной, и Пельистри пробил в штангу — Вегхорст слегка не успел подправить мяч в ворота.

После перерыва хозяева принялись рисковать, игра стала открытой, и уже на 56-й минуте счет был открыт. Не встретив никакого сопротивления, Рэшфорд пульнул мяч с дистанции и попал точно в нижний угол ворот — 0:1.

"Реал Бетис" заметно приуныл после пропущенного гола и почти перестал сопротивляться, поэтому заключительные полчаса походили на товарищеский матч.

"Реал Бетис" показывал очень неплохой футбол и реально угрожал воротам Давида Де Хеа, однако гол Рэшфорда значительно облегчил жизнь "Юнайтед". "Дьяволы" комфортно выиграли матч и теперь ожидают назначенную на пятницу жеребьевку.

"Реал Бетис" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 1:5

Гол: Рэшфорд 55.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Маласиа, Мартинес (Линделеф 75), Магуайр, Ван-Биссака (Далот 75), Фред (Забитцер 60), Каземиро, Рэшфорд (Санчо 60), Фернандеш (Эланга 68), Пельистри, Вегхорст.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Реал Бетис

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2023 22:35

Количество просмотров Просмотров: 633

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 16.03.2023 23:20 # takernotagiver
    ГОЛЯСО

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  2. kukuruzko 16.03.2023 23:20 # kukuruzko
    Г Е И

    (ответить)

  3. fiezzo 16.03.2023 23:11 # fiezzo
    Шахтер когда тусовался на Донбассе был великим клубом
    Кау перебрались во Львов и Киев стали влетать по 1:7

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  4. v-0987654321 16.03.2023 23:09 # v-0987654321
    16.03.2023 22:42 #
    takernotagiver

    Наркот и Астер - муж и жена, я б добавил)

    Источник: http://fapl.ru/posts/99209/?c=1


    Ахахахаха муж И жена одна сатана. Два животных,единое целое

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  5. iskander8sg 16.03.2023 23:03 # iskander8sg
    https://music.youtube.com/watch?v=qslNFQ2CeZY&;feature=share
    Huma-huma - from russia with love.
    Все суть империи в одной композиции.

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  6. jokerz 16.03.2023 22:55 # jokerz
    астер + заглот = 69

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  7. true-manc 16.03.2023 22:52 # true-manc
    решфорд хорош без базара

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  8. slash-lfc 16.03.2023 22:50 # slash-lfc
    Губу и щеку продолжают попускать ))

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  9. mancunia-planet 16.03.2023 22:49 # mancunia-planet
    Голешник Рэша чёткий, хлёсткий удар. Больше тут нечего по матчу обсуждать. Теперь интересно какой жребий завтра будет.

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  10. narcot 16.03.2023 22:44 # narcot
    Финал 2006, в составе лишь 2 англа, из которых Кэмпбелл куплен у кур. Сук, просто 10 из 11 куплены)) и даже с такими вливаниями эта помойка сыграла лишь один раз в финале и смогла взять 3 апл, когда у скама был кризис. Оруу!

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  11. narcot 16.03.2023 22:43 # narcot
    1.57 - 0.57, счёт 7-1. Оруу

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  12. takernotagiver 16.03.2023 22:42 # takernotagiver
    Наркот и Астер - муж и жена, я б добавил)

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  13. pozitiv4ik 16.03.2023 22:41 # pozitiv4ik
    Наркот и Астер лохи

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