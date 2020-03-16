Альварес продлил контракт с "Сити" до 2028 года

Нападающий Хулиан Альварес продлил свой контракт с "Манчестер Сити" на один год — до лета 2028.

Альварес перебрался в "Сити" из "Ривер Плейт" прошлым летом, с тех пор забив 10 голов в 33 матчах за команду Хосепа Гвардиолы.



Также Хулиан блеснул на международной арене, забив четыре гола на триумфальном для сборной Аргентины Чемпионате Мира в Катаре.



Согласно слухам, теперь зарплата 23-летнего аргентинца вырастет вдвое — до 100,000 фунтов в неделю.



"Я и моя семья очень гордимся этим моментом. Это удивительно, что клуб вроде "Сити" оказал мне такое доверие".



"Я очень доволен своим первым сезоном здесь, но я все еще способен на значительно большее. Я знаю, что могу играть лучше, и "Сити" дает мне все, чтобы я мог реализовать свой потенциал", — сообщил Альварес.