"Юнайтед" готов побороться за Беллингема

"Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Главными претендентами на Беллингема уже несколько месяцев считаются "Ливерпуль" и "Реал", однако The Telegraph в эксклюзивном материале утверждает, что "Юнайтед" тоже имеет самые серьезные намерения в отношении Джуда.



"Красные дьяволы" осознают, что для приобретения 19-летнего игрока сборной Англии потребуется рекордная для Премьер-Лиги сумма — минимум в 125 миллионов евро (110 млн. фунтов).



По информации издания, "Юнайтед" уже обозначил свой интерес к Беллингему, и следующим шагом должно стать выдвижение "дьяволами" своего предложения о покупке.



При этом "Боруссия" по-прежнему хочет сохранить Беллингема еще минимум на один сезон, поэтому нет гарантий, что Джуд покинет Дортмунд грядущим летом.



Сам Беллингем не хочет затягивать эту интригу и надеется принять решение насчет своего будущего в ближайшие недели.



Еще одним серьезным претендентом на Беллингема обещает стать "Манчестер Сити", который готов потратить на Джуда деньги, вырученные с продажи Бернарду Силвы, вызывающего интерес у "Барселоны" и ПСЖ.