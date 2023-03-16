"Юнайтед" готов побороться за Беллингема

Джуд Беллингем "Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Главными претендентами на Беллингема уже несколько месяцев считаются "Ливерпуль" и "Реал", однако The Telegraph в эксклюзивном материале утверждает, что "Юнайтед" тоже имеет самые серьезные намерения в отношении Джуда.

"Красные дьяволы" осознают, что для приобретения 19-летнего игрока сборной Англии потребуется рекордная для Премьер-Лиги сумма — минимум в 125 миллионов евро (110 млн. фунтов).

По информации издания, "Юнайтед" уже обозначил свой интерес к Беллингему, и следующим шагом должно стать выдвижение "дьяволами" своего предложения о покупке.

При этом "Боруссия" по-прежнему хочет сохранить Беллингема еще минимум на один сезон, поэтому нет гарантий, что Джуд покинет Дортмунд грядущим летом.

Сам Беллингем не хочет затягивать эту интригу и надеется принять решение насчет своего будущего в ближайшие недели.

Еще одним серьезным претендентом на Беллингема обещает стать "Манчестер Сити", который готов потратить на Джуда деньги, вырученные с продажи Бернарду Силвы, вызывающего интерес у "Барселоны" и ПСЖ.


Метки Беллингем, Боруссия, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 16.03.2023 21:12 # brown-ale
    Только если в ЛЧ попадут, тогда может быть. Но Ман Сити - самый верный вариант вместо Гюндогана.

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  2. heyoung 16.03.2023 21:10 # heyoung
    Чисто ко двору пришелся бы

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