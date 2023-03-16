"Юнайтед" готов побороться за Беллингема
"Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.
Главными претендентами на Беллингема уже несколько месяцев считаются "Ливерпуль" и "Реал", однако The Telegraph в эксклюзивном материале утверждает, что "Юнайтед" тоже имеет самые серьезные намерения в отношении Джуда.
"Красные дьяволы" осознают, что для приобретения 19-летнего игрока сборной Англии потребуется рекордная для Премьер-Лиги сумма — минимум в 125 миллионов евро (110 млн. фунтов).
По информации издания, "Юнайтед" уже обозначил свой интерес к Беллингему, и следующим шагом должно стать выдвижение "дьяволами" своего предложения о покупке.
При этом "Боруссия" по-прежнему хочет сохранить Беллингема еще минимум на один сезон, поэтому нет гарантий, что Джуд покинет Дортмунд грядущим летом.
Сам Беллингем не хочет затягивать эту интригу и надеется принять решение насчет своего будущего в ближайшие недели.
Еще одним серьезным претендентом на Беллингема обещает стать "Манчестер Сити", который готов потратить на Джуда деньги, вырученные с продажи Бернарду Силвы, вызывающего интерес у "Барселоны" и ПСЖ.
16.03.2023 21:00
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Только если в ЛЧ попадут, тогда может быть. Но Ман Сити - самый верный вариант вместо Гюндогана.
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Чисто ко двору пришелся бы
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