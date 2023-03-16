Конте: "Тоттенхэм" хочет сохранить Кейна до конца его карьеры"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте выразил уверенность, что его клуб хочет сохранить Харри Кейна до конца карьеры английского нападающего.

На днях издание Sky Sports сообщило, что "Тоттенхэм" исключает продажу Кейна, называемого целью для "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" грядущим летом, даже если Харри не подпишет новый контракт.



Конте уверен, что так и есть. Антонио не представляет, что "шпоры" захотят избавиться от 29-летнего капитана сборной Англии.



"Будущее Кейна? Думаю, это вопрос к клубу. Мое мнение таково, что клуб хочет использовать Харри Кейна до конца его карьеры. Я уверен в этом".



"Потому что, когда ты обладаешь такого рода игроком, нападающим мирового уровня вроде него, ты хочешь сохранить его здесь до конца его карьеры".



"Но вы знаете, каким бывает футбол. Иногда он непредсказуем, и не я буду принимать это решение. Это решение для клуба и для Харри", — цитирует Конте Sky Sports.