Тоуни вызван в сборную Англии на матчи против Италии и Украины

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни был вызван в сборную Англии на отборочные матчи к Евро-2024 против Италии и Украины.

27-летний Тоуни является вторым лучшим английским бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги с 16 голами после капитана национальной команды Харри Кейна.



Айвен продолжает демонстрировать отличный футбол, несмотря на угрозу многомесячной дисквалификации за нарушение запрета на ставки, и наградой для него стал вызов в национальную команду.



А вот Трент Александер-Арнольд, Конор Коуди, Бен Уайт, Каллум Уилсон и Рахим Стерлинг, которые были в заявке англичан на ЧМ-2022, остались за бортом.



Защитники "Челси" Рис Джеймс и Бен Чилуэлл, пропустившие турнир в Катаре из-за травм, вернулись в сборную, как и их коллега Марк Гехи из "Кристал Пэлас".



Добавим, команда Гарета Саутгейта сыграет на выезде с Италией 23 марта, а спустя три дня примет дома Украину.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Италии и Украины



Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").



Защитники: Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл").



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Конор Галлахер, Мейсон Маунт (оба — "Челси"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Вест Хэм").



Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — "Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Айвен Тоуни ("Брентфорд").