Тен Хаг видит семь претендентов на титул в Премьер-Лигу

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что сразу семь команд могут побороться за титул Премьер-Лиги в обозримом будущем.

В данный момент "Юнайтед" занимает третье место в Премьер-Лиге, уступая лидирующему "Арсеналу" 16 очков.



Тен Хаг соглашается, что между "Юнайтед" и ведущими командами все еще есть некоторый разрыв, однако Эрик верит в потенциал "красных дьяволов" стать претендентом на титул.



"Премьер-Лига еще никогда не была такой сложной, как сейчас. Здесь так много конкурентов. Это не гонка двух команд, это гонка пяти, шести, семи команд. Есть шесть или семь клубов, которые хотят того же, чего и мы. Мы способны на это, но внутри клуба мы понимаем, что нам все еще нужно сделать определенные шаги".



"Думаю, мы добились хорошего прогресса, но мы также должны понимать, что разрыв все еще остается. Я не могу ожидать, что мы быстро сократим этот разрыв. Мы стараемся выиграть каждый матч, и мы уже побеждали все ведущие команды, так что нам это по силам. Мы должны сделать следующий шаг и стать стабильнее. Со временем мы сможем сделать это", — цитирует Тен Хага Sky Sports.