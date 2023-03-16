Каррагер объяснил, в чем проблема Александер-Арнольда
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер объяснил, в чем заключается проблема правого защитника "красных" Трента Александер-Арнольда.
Игра Александер-Арнольда в этом сезоне регулярно подвергается критике, и претензии к Тренту прежде всего связаны с его действиями в обороне.
Каррагер объясняет это тем, что "Ливерпуль" в целом сдал и вынужден больше обороняться, нежели в предыдущие сезоны, когда Александер-Арнольд в основном был сосредоточен на атаке.
"Я всегда защищал его, но его ситуация такова, что прежде он играл за одну из лучших команд мира, а когда это так, ты гораздо больше атакуешь, нежели обороняешься".
"Все мы знаем, что он недостаточно хорошо обороняется. Я не думаю, что он когда-либо будет делать это достаточно хорошо. Речь об игроке, который провел 260 матчей. Он уже значительно не прибавит".
"Ливерпуль" сбавил обороты и перестал быть одной из лучших команд в Европе, которой они являлись предыдущие четыре года, и теперь они среди претендентов на попадание в Лигу Чемпионов. Здесь тебе приходится больше обороняться и меньше атаковать. Поэтому вы видите худшие черты Трента, а не его сильную сторону в плане подключений вперед".
"Я думал, что эта проблема вскроется, только когда Клопп уйдет, потому что тогда "Ливерпуль", возможно, вернется к состоянию, как в мое время, когда в большинстве сезонов мы пытались попасть в топ-4".
"Если "Ливерпуль" лишь будет пытаться квалифицироваться в Лигу Чемпионов каждый год, то я не уверен, что Трент им подходит. Если "Ливерпуль" снова станет одной из лучших команд в Европе, тогда он тот, кто нужен. Но прямо сейчас парню нужна помощь".
"Думаю, ничего не изменится до тех пор, пока тренерский штаб не поработает над его игрой в обороне или пока они не купят правого защитника", — цитирует Каррагера Sky Sports.
16.03.2023 17:00
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