Каррагер объяснил, в чем проблема Александер-Арнольда

Трент Александер-Арнольд Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер объяснил, в чем заключается проблема правого защитника "красных" Трента Александер-Арнольда.

Игра Александер-Арнольда в этом сезоне регулярно подвергается критике, и претензии к Тренту прежде всего связаны с его действиями в обороне.

Каррагер объясняет это тем, что "Ливерпуль" в целом сдал и вынужден больше обороняться, нежели в предыдущие сезоны, когда Александер-Арнольд в основном был сосредоточен на атаке.

"Я всегда защищал его, но его ситуация такова, что прежде он играл за одну из лучших команд мира, а когда это так, ты гораздо больше атакуешь, нежели обороняешься".

"Все мы знаем, что он недостаточно хорошо обороняется. Я не думаю, что он когда-либо будет делать это достаточно хорошо. Речь об игроке, который провел 260 матчей. Он уже значительно не прибавит".

"Ливерпуль" сбавил обороты и перестал быть одной из лучших команд в Европе, которой они являлись предыдущие четыре года, и теперь они среди претендентов на попадание в Лигу Чемпионов. Здесь тебе приходится больше обороняться и меньше атаковать. Поэтому вы видите худшие черты Трента, а не его сильную сторону в плане подключений вперед".

"Я думал, что эта проблема вскроется, только когда Клопп уйдет, потому что тогда "Ливерпуль", возможно, вернется к состоянию, как в мое время, когда в большинстве сезонов мы пытались попасть в топ-4".

"Если "Ливерпуль" лишь будет пытаться квалифицироваться в Лигу Чемпионов каждый год, то я не уверен, что Трент им подходит. Если "Ливерпуль" снова станет одной из лучших команд в Европе, тогда он тот, кто нужен. Но прямо сейчас парню нужна помощь".

"Думаю, ничего не изменится до тех пор, пока тренерский штаб не поработает над его игрой в обороне или пока они не купят правого защитника", — цитирует Каррагера Sky Sports.


Метки Александер-Арнольд, Каррагер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 16.03.2023 18:06 # lfcynwa
    проблема в том что эта падла бегает трусцой после того как его 37летний Модрич на фланге накрутил

    ушлепок, раньше Хонда за ним добегал, а сейчас и у этого ноги стерлись

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  2. true-manc 16.03.2023 17:44 # true-manc
    главная проблема дырнольда ето тяжелое детство, отсюда все его проблемы

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  3. meshuggah 16.03.2023 17:43 # meshuggah
    Бэмби на льду

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  4. felix-the-cat 16.03.2023 17:31 # felix-the-cat
    Проблема в том что он лох в обороне

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  5. explosion 16.03.2023 17:01 # explosion
    Основная проблема в том, что он решил стать футболистом.

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