Анри советует "Юнайтед" выбрать Кейна, а не Осимхена

Харри Кейн Легенда "Арсенала" Тьерри Анри рекомендовал "Манчестер Юнайтед" приобрести Харри Кейна из "Тоттенхэма", а не Виктора Осимхена из "Наполи".

29-летний Кейн и 24-летний Осимхен считаются главными именами в шорт-листе "Юнайтед" по укреплению позиции нападающего грядущим летом.

По мнению Анри, Харри имеет преимущество над Виктором благодаря двум вещам: опыту выступлений в Премьер-Лиге и умению опускаться в глубину поля.

"На месте "Манчестер Юнайтед" я бы выбрал Кейна, потому что это Премьер-Лига, а он знает Премьер-Лигу".

"Это не значит, что Осимхен не является хорошим игроком или вроде того. Это здесь совершенно не при чем. Думаю, Осимхен может адаптироваться к любой лиге".

"Но будь я "Манчестер Юнайтед", я бы посмотрел на Кейна и подумал: "Окей, этому парню не нужно ни к чему адаптироваться, он может отходить в глубину, что позволило бы Маркусу Рэшфорду совершать рывки за спину защитникам".

"К слову, сам Кейн может играть везде", — сообщил Анри CBS Sports.


Метки Анри, Кейн, Манчестер Юнайтед, Наполи, Осимхен, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2023 16:00

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  1. breadpeat 16.03.2023 16:24 # breadpeat
    зачем скаму слушать гейгуннера - пенсионера?

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  2. narcot 16.03.2023 16:12 # narcot
    зачем скаму пенсионер-неудачник из петунхэма? арюю

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  3. closer 16.03.2023 16:05 # closer
    ЗАТКНИТЕ ЧЕРНОЖОПОМУ ЕБЛЕТ!

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  4. wengerrrro 16.03.2023 16:04 # wengerrrro
    правильно, пусть покупают Кейна который на уровне еще полтора сезона проведет и потом через время они купят Осимена которому тоже самое предстоит)

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