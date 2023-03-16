Анри советует "Юнайтед" выбрать Кейна, а не Осимхена

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри рекомендовал "Манчестер Юнайтед" приобрести Харри Кейна из "Тоттенхэма", а не Виктора Осимхена из "Наполи".

29-летний Кейн и 24-летний Осимхен считаются главными именами в шорт-листе "Юнайтед" по укреплению позиции нападающего грядущим летом.



По мнению Анри, Харри имеет преимущество над Виктором благодаря двум вещам: опыту выступлений в Премьер-Лиге и умению опускаться в глубину поля.



"На месте "Манчестер Юнайтед" я бы выбрал Кейна, потому что это Премьер-Лига, а он знает Премьер-Лигу".



"Это не значит, что Осимхен не является хорошим игроком или вроде того. Это здесь совершенно не при чем. Думаю, Осимхен может адаптироваться к любой лиге".



"Но будь я "Манчестер Юнайтед", я бы посмотрел на Кейна и подумал: "Окей, этому парню не нужно ни к чему адаптироваться, он может отходить в глубину, что позволило бы Маркусу Рэшфорду совершать рывки за спину защитникам".



"К слову, сам Кейн может играть везде", — сообщил Анри CBS Sports.