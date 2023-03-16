Байчетич пропустит остаток сезона

Юный полузащитник "Ливерпуля" Стефан Байчетич уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Напомним, Байчетич пропустил ответную встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" накануне, хотя в минувшую субботу почти целиком сыграл матч Премьер-Лиги против "Борнмута".



В преддверии поединка в Мадриде главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил потею Стефана, но признался, что не знает, как долго будет отсутствовать 18-летний испанец.



Однако сейчас ясность наступила. Байчетич, сыгравший 19 матчей за "красных" в этом сезоне, лично поведал, что вернется уже в следующей кампании.



"К сожалению, я получил травму, которая оставит меня вне игры до конца сезона. Мне очень грустно прощаться с этим удивительным для меня сезоном, но я понимаю, что это часть футбола и это сделает меня только сильнее физически и душевно".



"Также я бы хотел сказать спасибо всем "красным" за вашу поддержку на протяжении сезона, и я могу заверить вас, что постараюсь изо всех сил, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо", — сообщил Байчетич в социальных сетях.