Фердинанд: "Холанд делает "Сити" только лучше"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выразил свое восхищение нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

В минувший вторник Холанд своим пента-триком помог "Сити" разгромить "РБ Лейпциг" со счетом 7:0 и выйти в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Фердинанд восхищается игрой Холанда и совершенно не может согласиться с теорией о том, что с Эрлингом в составе "горожане" играют хуже.



"Это поразительно, что Холанд вытворяет прямо сейчас в футболе. Когда он играет таким образом, "Сити" абсолютно доминирует над соперником. Он вселяет в своих партнеров уверенность, что они обязательно выиграют матч".



"Он придает команду суперсилу, хотя это и так заряженная команда с исключительными талантами. Помимо всего прочего, он мотивированный и голодный до успеха игрок. Я слышал, некоторые люди говорили о том, что он оказывает негативное влияние на игру команды, и это скандальное заявление. 39 голов в сезоне... Он делает эту команду только лучше", — сообщил Фердинанд BT Sport.