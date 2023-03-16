Клопп готовится к определяющей неделе сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что неделя после международного перерыва станет определяющей для его команды в этом сезоне.

Проиграв "Реалу" по сумме двух матчей со счетом 6:2 в 1/8 финала Лиги Чемпионов, теперь "Ливерпуль" сможет вернуться в элитный европейский турнир только через попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Свой следующий матч "Ливерпуль" сыграет только 1 апреля против "Манчестер Сити", а затем последуют битвы с "Челси" и "Арсеналом", и Клоппу этот отрезок видится определяющим.



"Если ты хочешь выиграть это соревнование, то должен выступать выдающимся образом, и сегодня вечером нам этого не удалось, поэтому результат справедлив".



"Но, конечно, мы хотим быть частью этого соревнования каждый год, и это задача огромной сложности для нас сейчас".



"Когда мы вернемся после международной паузы, нас ждет настоящая футбольная неделя с тремя матчами против "Сити", "Челси", "Арсенала", и это, наверное, покажет, что мы получим".



"Люди скажут, что мы проиграли "Борнмуту", но эта неделя будет для нас весьма определяющей".



"Поэтому мы должны надеяться, что парни вернутся здоровыми и в хорошем состоянии, а дальше мы постараемся", — цитирует Клоппа Sky Sports.