Босс "Брайтона" заявил, что продажа Кайседо в январе была исключена

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер заявил, что его клуб совершенно не собирался продавать полузащитника Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно.

В январе "Арсенал" сделал два предложения о покупке Кайседо, однако ни сумма в 60 миллионов фунтов, ни прошение самого Мойсеса о трансфере не поколебали позицию "Брайтона".



В итоге Кайседо остался, а в начале марта даже заключил новый улучшенный контракт. По словам Барбера, продажа игрока сборной Эквадора не была близка.



"В это окно никогда не было такого момента, когда бы мы почувствовали, что нуждаемся или хотим продать Мойсеса".



Ему только 20 лет, ему нужна рука возле плеча, ему нужно немного поддержки от каждого. Мы знали, что ему вскружили голову, мы понимали, почему так произошло, но мы также чувствовали, что здесь у него есть незаконченное дело, а также хороший, длинный контракт".



"С тех пор мы только улучшили это. Мойсес абсолютно заслуживает похвалы за то, что он склонил голову, очень упорно трудился и не унывал. Он снова счастлив в клубе".



"Он очень, очень популярен и является очень, очень хорошим футболистом, поэтому в данный момент мы сосредоточен на том, что мы можем сделать в остатке сезона, и Мойсесу отводится большая роль в этом", — сообщил Барбер talkSPORT.