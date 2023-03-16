Каррагер призвал "Ливерпуль" купить правого защитника

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал "красных" купить правого защитника для конкуренции с Трентом Александер-Арнольдом грядущим летом.

"Ливерпуль" весьма неудачно проводит этот сезон, в котором команде Юргена Клоппа приходиться обороняться больше, чем обычно.



И это обнажило те проблемы, которые имеет Александер-Арнольд при исполнении своих прямых обязанностей как игрок обороны.



После того, как "Ливерпуль" проиграл "Реалу" со счетом 1:0 и вылетел из Лиги Чемпионов, а Трент несколько раз становился жертвой Винисиуса, Каррагер призвал клуб протянуть руку помощи своему воспитаннику.



"Это очень, очень тревожно. Не только для "Ливерпуля" как команды, но и для него самого. Я имею ввиду, что происходящее в этом сезоне не может продолжаться. У него так много раз возникали проблемы при оборонительных действиях".



"Проблема с его позицией в том, что у них никогда не было реального конкурента для Трента Александер-Арнольда. Одна из причин этому заключается в том, что он был так хорош. Ты думал: "И кого мы купим? Сколько денег нам потратить на того, кто не будет играть каждую неделю?"



"Думаю, "Ливерпуль" достиг той точки, когда они должны пойти и купить правого защитника. Пускай Юрген Клопп решает, насколько хорош будет новичок и сколько он будет стоит, но этот парень (Трент) нуждается в серьезной конкуренции. Он играет на топ-уровне каждый сезон, неделя за неделей, не зная отдыха".



"Он выиграл все, он был великолепен, и он достиг всего, о чем я только мог мечтать. Я так горжусь им, он местный парень, который проделал весь этот путь. Но ему нужна помощь. В конце сезона ему нужно будет долго подумать, что он за правый защитник", — сообщил Каррагер в эфире CBS Sports.