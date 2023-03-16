Анонс ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы
В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проведут свои ответные встречи в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
РЕАЛ БЕТИС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз
Неделю назад "Манчестер Юнайтед" сделал большой шаг по направлению четвертьфинального раунда, разгромив "Реал Бетис" на своем поле со счетом 4:1.
"Мы добились хорошего результата, но нам нужно сделать это снова, и нам нужны наши лучшие игроки", — заявил на пресс-конференции главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тег Хаг.
- "Реал Бетис" проведет свой первый домашний матч в еврокубках против английской команды с 2005 года, когда они победили "Челси" со счетом 1:0.
- Включая этот матч, пять из семи последних выездов "Юнайтед" в еврокубках были совершены в Испанию, причем "дьяволы" здесь ни разу не уступили (2 победы, 2 ничьи).
- "Реал Бетис" лишь однажды брал верх в шести последних двухматчевых противостояниях в еврокубках, когда проигрывал первую встречу.
- В плей-офф Лиги Европы лишь одной команде удалось отыграть дефицит в 3+ гола после первой встречи. Тот камбэк совершила "Валенсия" против "Базеля".
- Нападающий Маркус Рэшфорд может стать только шестым игроком, забившим за "Юнайтед" 25 голов в еврокубках (сейчас — 24).
"Юнайтед" оставил дома Алехандро Гарначо, Антони, Антони Мартиаля, а также Донни Ван де Бека и Кристиана Эриксена. Дисквалификация Каземиро на Лигу Европы не распространяется.
АРСЕНАЛ — СПОРТИНГ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Выезд "Арсенала" в Лиссабон в прошлый четверг обернулся ничейным результатом (2:2), причем по ходу матча "канониры" и вели в счете, и уступали.
"У нас не было больших европейских вечеров на протяжении трех лет. Особенно из-за ковида".
"Завтра будет первый за долгое время. Надеюсь, мы создадим большую атмосферу и вместе с нашими болельщиками насладимся игрой против очень хорошей команды, которая станет для нас большим испытанием", — заявил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.
- "Арсенал" проиграл только один из девяти домашних матчей против португальских команд в еврокубках (7 побед, 1 ничья) — 1:3 против "Бенфики" в сезоне 1991/92.
- "Спортинг" ни разу не выиграл в девяти последних выездах к английским командам в еврокубках (4 ничьи, 5 поражений).
- "Арсенал" не выиграл ни одного из трех последних домашних матчей в плей-офф Лиги Европы (2 ничьи, 1 поражение).
- Когда "Спортингу" не удавалось добиться победы в первой домашней встрече двухматчевого противостояния в плей-офф еврокубков, лиссабонцы вылетали в 21 из 22 последних случаев.
- В первой встрече против "Спортинга" вингер "Арсенала" Букайо Сака совершил восемь успешных обводок, и это лучший результат для игрока не старше 21 года с февраля 2020.
Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа пропустит еще несколько недель с травмой лодыжки, но могут сыграть недавно вернувшиеся из лазарета Эмиль Смит-Роу и Габриэль Жезус.
16.03.2023 10:00
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Никому не интересна ЛЕ. Вчера играли топы (гранды).
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кстати, а что вчера Трент показал особенного? Он вроде обещал удивить
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#ЯМЫМАНСИТИМЕН
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Удачи пригородному колхозу и пуканирам в ЛЕ! У манков КАЛ, и артетки вот тоже, думаю, все-таки возьмут трофей, то бишь ЛЕ, в этом сезоне. Скриньте.))
P.S. Картонок с победкой! Уверен, фараон жестоко "отомстил" у мадридцев.)
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Россия за 22-23 гг приросла: 80 тыс кв. км (в 3 раза больше чем Бельгия, в 5 раз больше Израиля)
Плюс 7 млн человек освобождены из под нацicткой оккупации. Это русские люди у которых хотели отнять их идентичность.
Азовское море теперь внутреннее море России
Продолжение следует...
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Жеребьевка завтра?
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Когда модераторы банили Юлиана, я молчал: я же не сквернословил.
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