Тен Хаг: "У "Арсенала" почти всегда доступны все игроки"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал, что ведь сезон его команда имеет дело с кадровыми проблемами — в отличие от "Арсенала".
В преддверии выездного матча Лиги Европы против "Реал Бетис" Тен Хаг подтвердил потерю Алехандро Гарначо, Антони и Антони Мартиаля — в придачу к давно отсутствующим Кристиану Эриксену и Донни Ван де Беку. При этом Каземиро отбывает дисквалификацию во внутренних соревнованиях.
Тен Хаг чувствует, что такого рода проблемы преследуют "Юнайтед" весь сезон, чего нет у лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", словно забыв о едва вернувшихся в строй Габриэле Жезусе с Эмилем Смит-Роу и о все еще отсутствующем Эдди Нкетиа.
"Дома против "Манчестер Сити" (победа 2:1 в январе) — то был единственный раз в этом сезоне, когда все наши игроки были доступны. В другие разы — каждый раз, в каждом матче — кто-нибудь из игроков был дисквалифицирован, травмирован или болен. Нам пришлось справляться с этим, и мы делали это неплохо".
"В то же время у "Арсенала", как я вижу, почти постоянно доступны все игроки", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
16.03.2023 09:00
Просмотров: 302
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Заныл как мокрощелси88
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий