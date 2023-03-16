"Юнайтед" анонсировал турне по США

"Манчестер Юнайтед" анонсировал предсезонное турне по Соединенным Штатам грядущим летом.

В прошлом "Юнайтед" довольно часто приезжал в Северную Америку, которая привлекательна для "красных дьяволов" благодаря своей отличной инфраструктуре и маркетинговым возможностям.



Последний визит "Юнайтед" в США датируется 2018 годом, еще во времена Жозе Моуриньо, однако грядущим летом "дьяволы" это исправят — именно в Соединенных Штатах команда Эрика Тен Хага будет готовиться к сезону 2023/24.



В ближайшие недели "Юнайтед" уточнит график своего турне, но Daily Mail ожидает, что подопечные Тен Хага посетят Лас-Вегас с Сан-Диего и сыграют ряд выставочных матчей.