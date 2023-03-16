Хассельбайнк станет помощником Саутгейта в сборной Англии

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк договаривается о своем вхождении в штаб главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

После болезненного вылета с Чемпионата Мира в Катаре Саутгейт решил продолжить свою работу со сборной. А вот Крис Пауэлл, помощник Гарета, предпочел оставить национальную команду.



Как раз место Пауэлла и собирается занять Хассельбайнк, сообщает Sky Sports. Сейчас 50-летний голландец ведет переговоры с FA и должен присоединиться к штабу Саутгейта в преддверии старта в отборочной кампании к Евро-2024.



Помимо "Челси", Хассельбайнк также поиграл в Англии за "Лидс", "Мидлсбро", "Чарльтон" и "Кардифф". За сборную своей страны Джимми Флойд провел 23 матча.



В качестве главного тренера Хассельбайнк пробовал себя в голландском "Антверпене", "Бертоне" (дважды), "Куинз Парк Рейнджерс" и Нортхэмптоне". Сейчас Джимми Флойд находится без работы с сентября, когда он расстался с "Бертоном".