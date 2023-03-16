Клопп признал, что "Ливерпуль" заслужил вылететь из Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда заслужила вылететь из Лиги Чемпионов.

В среду вечером "Ливерпуль" потерпел поражение 1:0 от "Реала" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Таким образом, уступив по сумме матчей со счетом 6:2, "красные" покинули турнир, и Клопп вынужден признать, что соперник был лучше.



"Уступать 5:2 — это не самый лучший результат, и если ты хочешь пройти дальше, тебе нужна по-настоящему особенная игра".



"И нам не удалось показать по-настоящему особенную игру на поле сегодня вечером. Я бы сказал, что моментами это была открытая игра, но шансы "Реала" были лучше — Алиссону пришлось совершить два сенсационных сейва".



"В конце концов мы пропустили неряшливый гол, но он, конечно, уже ничего не решал. Дальше прошла правильная команда, и мы должны признать это".



"Реал" контролировал игру — мы дали им возможность контролировать ее. Это не то, что мы хотели, но это то, что мы имеем. Теперь нам нужно двигаться дальше".



"Матч сегодня вечером показал, что "Реал" был лучшей командой, и они выиграли матч. Думаю, они были лучшей командой в трех таймах двух матчей, и именно так ты выходишь в следующий раунд".



"Мы готовились, чтобы показать особенную игру, но нам, конечно, этого не удалось", — сообщил Клопп BT Sport.