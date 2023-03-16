Чеферин заявил, что МЮ и "Ливерпуль" активнее всех выступали за Суперлигу

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" были двумя наиболее активными сторонниками создания Европейской Суперлиги из числа английских клубов.

Почти два года назад клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги были подтверждены в числе 12 участников Суперлиги, однако этот проект развалился спустя 48 часов после официального объявления.



Как признается Чеферин, у английских клубов не было единого мнения насчет Суперлиги, за создание которой сильнее других выступали американские владельцы "Юнайтед" и "Ливерпуля".



"Насколько мне известно, владельцы твоего клуба ("Юнайтед") принимали очень активное участие, как и "Ливерпуля".



"Думаю, со стороны Англии эти два клуба были наиболее активными. Последними присоединились "Челси" и "Манчестер Сити". Насчет "Тоттенхэма" и "Арсенала" я не уверен".



"Когда я приехал в Швейцарию, то получил звонок от одного из английских клубов, и мне сказали, что они вынуждены присоединиться к проекту. Им не нравилось это, но они не хотели оставаться одиноко в стороне. Два клуба в Англии очень колебались и говорили, что хотят остаться друзьями с нами, нашими скрытыми друзьями".



"Челси" и "Манчестер Сити" колебались с самого начала, и как раз одна из этих команд позвонила мне".



"Я также получил звонок от одного из английских клубов, который я не назову. Я слегка потерял контроль над собой и сказал: "Идите к черту. С завтрашнего дня вы становитесь моими врагами. Я больше не хочу с вами разговаривать". Это было тяжело", — сообщил Чеферин ютуб-каналу The Overlap Гари Невилла.