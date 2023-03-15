Салаху вернули медаль финалиста Кубка Африки

Египетская полиция вернула нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху украденную медаль финалиста Кубка Африки.

Салах узнал о том, что его дом в Каире подвергся ограблению, спустя 24 часа после проигранного "Ливерпулем" матча Премьер-Лиги против "Борнмута" (1:0) в минувший уикенд, в котором он не реализовал пенальти.



Грабители вынесли из жилища игрока сборной Египта ряд ценных вещей, наград и даже несколько пар футбольных бутс.



По горячим следам местной полиции удалось задержать двух мужчин, один из которых раньше работал охранником в резиденции, где располагается дом Салаха.



Как сообщает BBC, одной из самых ценных вещей, возвращенных Мохамеду, стала серебряная медаль Кубка Африки, до финала которого египтяне добирались в 2017 и 2021 годах, уступив Камеруну и Сенегалу, соответственно.



Позже в этом месяце Салах должен выступить за свою сборную в двух матчах против Малави в новом розыгрыше Кубка Африки.