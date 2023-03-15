Салаху вернули медаль финалиста Кубка Африки

Мохамед Салах Египетская полиция вернула нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху украденную медаль финалиста Кубка Африки.

Салах узнал о том, что его дом в Каире подвергся ограблению, спустя 24 часа после проигранного "Ливерпулем" матча Премьер-Лиги против "Борнмута" (1:0) в минувший уикенд, в котором он не реализовал пенальти.

Грабители вынесли из жилища игрока сборной Египта ряд ценных вещей, наград и даже несколько пар футбольных бутс.

По горячим следам местной полиции удалось задержать двух мужчин, один из которых раньше работал охранником в резиденции, где располагается дом Салаха.

Как сообщает BBC, одной из самых ценных вещей, возвращенных Мохамеду, стала серебряная медаль Кубка Африки, до финала которого египтяне добирались в 2017 и 2021 годах, уступив Камеруну и Сенегалу, соответственно.

Позже в этом месяце Салах должен выступить за свою сборную в двух матчах против Малави в новом розыгрыше Кубка Африки.


Метки Кубок Африки, Ливерпуль, происшествия, Салах, сборная Египта

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2023 23:00

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 16.03.2023 00:03 # bes-ter
    Алашка пакарает же, что за люди которым пофиг на деда сидящего на небе

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  2. true-manc 15.03.2023 23:08 # true-manc
    зато медаль АПЛ грабители точно не могли украсть у этого бегунка)))

    33 года
    без чемпионства
    33 года

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