Альварес близок к новому контракту с "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес близок к подписанию нового долгосрочного контракта с удвоенной зарплатой.

Альварес только прошлым летом присоединился к команде Хосепа Гвардиолы, с тех пор забив семь голов в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.



Альварес не является основным игроком в "Сити", однако Гвардиола очень его ценит, вдобавок Хулиан продемонстрировал свой класс победой со сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре.



Как сообщает Daily Mail, сейчас 23-летний аргентинец находится на пороге подписания нового контракта, который свяжет его будущее с "горожанами" до 2028 года.



При этом зарплата Альвареса вырастет вдвое — до 100,000 фунтов в неделю.



Новый контракт поможет "Сити" оградить Хулиана от интереса других клубов в летнее трансферное окно.