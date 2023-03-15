Шейх Джассим — фаворит на покупку "Юнайтед"

Олд Траффорд Катарский шейх Джассим является фаворитом на покупку "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров, опережая сэра Джима Рэтклиффа.

Как известно, и шейх Джассим, и Рэтклифф вышли во второй раунд переговоров насчет покупки клуба с "Олд Траффорд".

Представители шейха Джассима уже в четверг прибудут в Манчестер, чтобы провести встречу с "Юнайтед", тогда как Рэтклиффа со своими советниками ждут в офисе "красных дьяволов" в пятницу.

По информации The Guardian, в данный момент Глэйзеры рассматривают шейха Джассима в качестве наиболее предпочтительного кандидата, тогда как к Рэтклиффу, богатейшему человеку Британии, американское семейство настроено менее дружелюбно.

Шейх Джассим готов приобрести все 100 процентов акций "Юнайтед" и полностью погасить долг клуба, тогда как Рэтклифф предпочел бы купить только 69-процентную долю Глэйзеров.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2023 21:00

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  1. mansoor 15.03.2023 21:06 # mansoor
    Значит покупатель Рэдклифф. Такой фокус провернул Мбаппе с Реалом. Кто помнит.

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