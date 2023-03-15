Менди по-прежнему далек от нового контракта с "Челси"

Новый раунд переговоров между голкипером Эдуаром Менди и "Челси" о новом контракте не помог сторонам приблизиться к достижению компромисса.

Менди едва возобновил тренировки после перенесенной в январе травмы пальца руки, однако в команде Грэма Поттера остается только запасным голкипером, позади первого номера Кепы Аррисабалаги.



Возможно, именно поэтому Менди не соглашается продлевать свой рассчитанный до 2025 года контракт. По информации The Times, переговоры сторон о новой сделке остаются в тупике.



Политика нового владельца "Челси" Тодда Бели такова, что клуб не собирается позволять своим игрокам приближаться к двум заключительным годам по контракту, поэтому высока вероятность, что Эдуар будет продан грядущим летом, если так и не сможет договориться с клубом.



Добавим, при Поттере 31-летний сенегалец сыграл только пять матчей. До травмы пальца у экс-голкипера "Ренна" также были проблемы с плечом, что помогло Кепе утвердиться первым номером команды.