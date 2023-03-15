Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике открыт к переговорам с "Тоттенхэмом".

Уход нынешнего наставника "Тоттенхэма" Антонио Конте выглядит все более вероятным, учитывая истекающий в конце сезона контракт и неважную игру команды.



Согласно слухам, в качестве замены для Конте "Тоттенхэм" рассматривает таких специалистов, как Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Марку Силва.



По информации The Times, на эту роль также претендует Энрике, который оставил сборную Испании в декабре, после поражения от Марокко в серии пенальти в 1/8 финала Чемпионата Мира.



Луис, которого ранее также сватали в "Челси", хочет вернуться в клубный футбол и заинтересован в том, чтобы попробовать себя в Премьер-Лиге.