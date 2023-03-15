УЕФА готов изменить свои правила ради "Юнайтед"

УЕФА готов пересмотреть правила, ограничивающие двум клубам одного владельца выступать в Лиге Чемпионов или каком-либо другом европейском турнире.

Как известно, в данный момент в поисках нового хозяина находится "Манчестер Юнайтед", однако проблема в том, что один потенциальный покупатель в лице сэра Джима Рэтклиффа уже владеет "Ниццей", а другой, шейх Джассим, косвенно связан с ПСЖ.



Разрешить эту проблему может УЕФА, чей президент Александер Чеферин допускает, что снятие запрета не создаст конфликта интересов.



"Мы думаем не только о "Манчестер Юнайтед". Есть пять или шесть владельцев клубов, которые хотят купить другой клуб. Мы посмотрим, что можно сделать".



"Либо мы оставим это, как есть, либо мы позволим им выступать в одном соревновании. Я пока не уверен".



"Мы должны обсудить эти правила и посмотреть, что с этим можно сделать. Интерес к тому, чтобы владеть несколькими клубами, все выше. Мы не можем просто говорить "нет" инвестициям в клубы", — цитирует Чеферина The Times.