УЕФА готов изменить свои правила ради "Юнайтед"

Александер Чеферин УЕФА готов пересмотреть правила, ограничивающие двум клубам одного владельца выступать в Лиге Чемпионов или каком-либо другом европейском турнире.

Как известно, в данный момент в поисках нового хозяина находится "Манчестер Юнайтед", однако проблема в том, что один потенциальный покупатель в лице сэра Джима Рэтклиффа уже владеет "Ниццей", а другой, шейх Джассим, косвенно связан с ПСЖ.

Разрешить эту проблему может УЕФА, чей президент Александер Чеферин допускает, что снятие запрета не создаст конфликта интересов.

"Мы думаем не только о "Манчестер Юнайтед". Есть пять или шесть владельцев клубов, которые хотят купить другой клуб. Мы посмотрим, что можно сделать".

"Либо мы оставим это, как есть, либо мы позволим им выступать в одном соревновании. Я пока не уверен".

"Мы должны обсудить эти правила и посмотреть, что с этим можно сделать. Интерес к тому, чтобы владеть несколькими клубами, все выше. Мы не можем просто говорить "нет" инвестициям в клубы", — цитирует Чеферина The Times.


Метки Манчестер Юнайтед, УЕФА, Чеферин

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2023 17:00

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  1. chr1s8rown 15.03.2023 17:26 # chr1s8rown
    Шлюхи как и из ма сиси

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  2. vals1702 15.03.2023 17:20 # vals1702
    за бабки решит проблему. Мафиозо

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  3. superglor 15.03.2023 17:12 # superglor
    Xуило чинушное продажное, жопу за деньги готов продать, все ему мало.

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  4. tursa 15.03.2023 17:12 # tursa
    джассим тогда забьет на псж

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