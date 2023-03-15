"Юнайтед" готов потратиться на Коло-Муани

Рандаль Коло-Муани "Манчестер Юнайтед" собирается предложить 105 миллионов фунтов за нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани.

Приглашение бомбардира является приоритетной задачей для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на грядущее лето.

Прежде всего с переходом к "красным дьяволам" связывают Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Виктора Осимхена из "Наполи", однако Bild утверждает, что на радаре у Тег Хага также находится Коло-Муани.

Более того, если верить немецкому изданию, "Юнайтед" готов выложить рекордные для своего клуба 105 млн. фунтов ради приглашения 24-летнего француза, в услугах которого также заинтересован ПСЖ.

Стоит отметить, что Коло-Муани только прошлым летом присоединился к "Айнтрахту", перебравшись из "Нанта" свободным агентом. В этом сезоне Бундеслиги Рандаль забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.


Метки Айнтрахт, Коло-Муани, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 15.03.2023 16:35 # narcot
    красавцы) как обычно каких-то нонаме

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  2. breadpeat 15.03.2023 16:20 # breadpeat
    ну не за такие деньги, но лучше чем унылый за 30 из Лондона..

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