Холанд признал, что "Сити" купил его, чтобы выиграть Лигу Чемпионов

Нападающий Эрлинг Холанд признал, что "Манчестер Сити" приобрел его для победы в Лиге Чемпионов.

Накануне Холанд своим пента-триком помог "Сити" разгромить "РБ Лейпциг" со счетом 7:0 и выйти в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Теперь на счету Эрлинга уже 39 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Однако 22-летний норвежец не собирается останавливаться на достигнутом и хочет прибавить, чтобы оправдать доверие своего клуба.



"Конечно, клуб хочет выиграть Лигу Чемпионов, они по-прежнему хотят выигрывать трофеи. Они выиграли Премьер-Лигу четыре раза за последние пять лет, поэтому они пригласили меня не для победы в Премьер-Лиге — они знают, как выигрывать Премьер-Лигу".



"Поэтому вы можете прочитать между строк. Но я здесь, чтобы постараться помочь клубу прибавить еще, постараться выиграть Лигу Чемпионов в первый раз".



"Эта команда обладает таким большим потенциалом, и я думаю, мы все еще можем значительно прибавить в том, как мы играем. Это легко говорить, но я мог забить больше голов. Я упустил много моментов. Но самое важное, что у меня продолжают возникать моменты. Будучи нападающим, именно этого ты хочешь".



"Думаю, я могу стать лучше во всем. Я упустил много моментов своей левой ногой. У меня был момент против голкипера в первом тайме, и я должен был забить. Поэтому я должен гораздо лучше играть левой ногой, правой ногой, головой, лучше комбинировать и все остальное. Если бы я мог выбрать что-нибудь одно, то я бы хотел больше помогать другим игрокам, выводить игроков на лучшие позиции", — цитирует Холанда The Guardian.