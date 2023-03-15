Клопп пообещал, что "Ливерпуль" попытается отыграться против "Реала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда попытается отыграть дефицит в три гола против "Реала".

Проиграв первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Реалу" со счетом 2:5, "Ливерпуль" оказался на пороге выбывания из турнира.



Клопп чувствует, что никто не верит в его команду, однако Юрген хочет попытаться, даже если шансы на успех минимальны.



"После первого матча я сказал, что с таким результатом "Реал" уже в следующем раунде. Но прошло три недели, и мы знаем, что нам предстоит сыграть ответный матч. Если наши шансы составляют только один процент, то я бы хотел попытаться".



"Если бы я находился по другую сторону стола и задавал здесь вопросы, я бы сказал: "У "Ливерпуля" нет шансов". Это значит, что никто не верит в нас".



"Можно ли назвать этот матч самым сложным для подготовки? Я не знаю, но он сложный, потому что мы, наверное, не выйдем в следующий раунд".



"Но я думаю, что 100 процентов людей в этом помещении думает, что у нас нет шансов, и я здесь единственный, кто думает, что у нас есть небольшой шанс. Меня это устраивает".



"Мы абсолютные аутсайдеры в завтрашнем матче. 100 процентов. "Реал" ведет в три гола, и это не тот подарок, что ты хочешь на Рождество, но мы попытаемся", — цитирует Клоппа Sky Sports.