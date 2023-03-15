Эду рассказал, что "Арсенал" уже строит планы на летнее окно

Спортивный директор "Арсенала" Эду заявил, что его клуб уже разрабатывает планы на летнее трансферное окно.

В данный момент команды Микеля Артеты сосредоточена на борьбе за титул Премьер-Лиги и продвижении в плей-офф Лиги Европы.



Однако это не мешает "Арсеналу" строить планы по дальнейшему укреплению состава. По словам Эду, "канониры" будут готовы действовать, как только трансферное окно откроется.



"Это уже началось, потому что вы знаете, что творится на трансферном рынке. Каждый трудится и занимается своими делами".



"Конечно, ты должен планировать заранее, и когда наступит лето, мы будем хорошо готовы".



"Во время зимнего трансферного окна я чувствовал себя очень комфортно, потому что мы как клуб были готовы к вызовам".



"В Премьер-Лиге есть много клубов, много хороших тренеров, конкуренция высока, но если ты подготовился, тогда ты чувствуешь себя комфортно".



"Повторюсь, мы подошли к зимнему периоду хорошо готовыми, и затем мы начали принимать отличные и важные решения. Пока что это помогает команде успешно выступать, и это хорошо", — цитирует Эду Daily Mail.