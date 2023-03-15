Анонс матча "Реал" — "Ливерпуль"

"Ливерпуль" выйдет на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", чтобы попытаться ликвидировать дефицит в три гола.

В прошлом месяце "Ливерпуль" потерпел домашнее поражение от "Реала" со счетом 2:5, которое оставляет "красным" призрачные шансы на продолжение борьбы в турнире.



И если после победы 7:0 над "Манчестер Юнайтед" болельщики еще могли поверить в чудо, то поражением 1:0 от "Борнмута" в минувший уикенд команда Юргена Клоппа спустила своих фанатов с небес на землю.



"Если наши шансы составляют только один процент, то я бы хотел попытаться. Мы здесь, чтобы сыграть против крайне сильного соперника и попытаться выиграть матч", — сообщил Клопп на пресс-конференции.



- "Реал" выиграл шесть из семи последних матчей против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов (1 ничья), хотя первые три встречи с "красными" в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов проиграл.



- "Ливерпуль" — одна из четырех английских команд, побеждавших в гостях у "Реала" (0:1 в феврале 2009). Однако два последних визита "красных" к Королевскому клубу завершились поражениями.



- "Реал" выходил победителем в 26 из 27 двухматчевых противостояний в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов, когда выигрывал первую встречу на выезде.



- В первой встрече "Ливерпуль" всего лишь во второй раз в своей истории пропустил пять голов в одном матче какого-либо европейского турнира.



- "Ливерпуль" никогда не проигрывал двухматчевые противостояния в плей-офф еврокубков с разницей более четырех мячей.



- "Ливерпуль" — одна из четырех команд, которым удавалось выйти победителем из двухматчевого противостояния Лиги Чемпионов, проиграв первую встречу с разницей в 3+ гола (против "Барселоны" в сезоне 2018/19, поражение 3:0 на выезде и победа 4:0 дома).



- "Реал" сыграет свой 300-й матч в Лиге Чемпионов, и это минимум на 20 больше, чем у какого-либо другого клуба с момента ребрендинга соревнования в 1992 году.



- "Реал" надеется выиграть пятый домашний матч подряд в Лиге Чемпионов — впервые с серии из восьми побед на своем поле в этом соревновании с сентября 2015 по октябрь 2016.



- Нападающий "Реала" Карим Бензема забил 19 голов в 19 последних матчах в плей-офф Лиги Чемпионов, а также является лучшим бомбардиром против "Ливерпуля" в Кубке Европейских Чемпионов / Лиге Чемпионов (6).



- Нападающий "Реала" Винисиус поучаствовал в 18 голах (10+8) в своих 18 последних матчах в Лиге Чемпионов, а "Ливерпулю" забил больше (5), чем какой-либо другой команде в этом соревновании.



- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забивал в каждом из своих шести последних матчей в Лиге Чемпионов.



- В преддверии этого матча "Ливерпуль" лишился полузащитников Джордана Хендерсона и Стефана Байчетича. Первый приболел, а у второго возникли мышечные проблемы. Тиаго Алькантара и Луис Диас все еще лечатся, Артур Мело на Лигу Чемпионов не заявлен.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия). Первый матч — 5:2



Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз