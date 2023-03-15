Анонс матча "Реал" — "Ливерпуль"
"Ливерпуль" выйдет на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", чтобы попытаться ликвидировать дефицит в три гола.
В прошлом месяце "Ливерпуль" потерпел домашнее поражение от "Реала" со счетом 2:5, которое оставляет "красным" призрачные шансы на продолжение борьбы в турнире.
И если после победы 7:0 над "Манчестер Юнайтед" болельщики еще могли поверить в чудо, то поражением 1:0 от "Борнмута" в минувший уикенд команда Юргена Клоппа спустила своих фанатов с небес на землю.
"Если наши шансы составляют только один процент, то я бы хотел попытаться. Мы здесь, чтобы сыграть против крайне сильного соперника и попытаться выиграть матч", — сообщил Клопп на пресс-конференции.
- "Реал" выиграл шесть из семи последних матчей против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов (1 ничья), хотя первые три встречи с "красными" в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов проиграл.
- "Ливерпуль" — одна из четырех английских команд, побеждавших в гостях у "Реала" (0:1 в феврале 2009). Однако два последних визита "красных" к Королевскому клубу завершились поражениями.
- "Реал" выходил победителем в 26 из 27 двухматчевых противостояний в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов, когда выигрывал первую встречу на выезде.
- В первой встрече "Ливерпуль" всего лишь во второй раз в своей истории пропустил пять голов в одном матче какого-либо европейского турнира.
- "Ливерпуль" никогда не проигрывал двухматчевые противостояния в плей-офф еврокубков с разницей более четырех мячей.
- "Ливерпуль" — одна из четырех команд, которым удавалось выйти победителем из двухматчевого противостояния Лиги Чемпионов, проиграв первую встречу с разницей в 3+ гола (против "Барселоны" в сезоне 2018/19, поражение 3:0 на выезде и победа 4:0 дома).
- "Реал" сыграет свой 300-й матч в Лиге Чемпионов, и это минимум на 20 больше, чем у какого-либо другого клуба с момента ребрендинга соревнования в 1992 году.
- "Реал" надеется выиграть пятый домашний матч подряд в Лиге Чемпионов — впервые с серии из восьми побед на своем поле в этом соревновании с сентября 2015 по октябрь 2016.
- Нападающий "Реала" Карим Бензема забил 19 голов в 19 последних матчах в плей-офф Лиги Чемпионов, а также является лучшим бомбардиром против "Ливерпуля" в Кубке Европейских Чемпионов / Лиге Чемпионов (6).
- Нападающий "Реала" Винисиус поучаствовал в 18 голах (10+8) в своих 18 последних матчах в Лиге Чемпионов, а "Ливерпулю" забил больше (5), чем какой-либо другой команде в этом соревновании.
- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забивал в каждом из своих шести последних матчей в Лиге Чемпионов.
- В преддверии этого матча "Ливерпуль" лишился полузащитников Джордана Хендерсона и Стефана Байчетича. Первый приболел, а у второго возникли мышечные проблемы. Тиаго Алькантара и Луис Диас все еще лечатся, Артур Мело на Лигу Чемпионов не заявлен.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия). Первый матч — 5:2
Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
15.03.2023 11:00
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кстати, рипер, первый в мире беспилотник, упавший от струи золотого дождя.
сечете?
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Потушите уже лемразь, он заебал гореть четвертый день подряд.
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хаглоту батя сообщил, что тот приебный
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Пулька - одни из главных любителей камбэков, но там сливочная фарт-машина, которая их регулярно выносит, да и форма одних и других в этом сезоне не сопоставима.
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Калбаса - личные сучки Пидрида. В каком бы состоянии не был Среал, но Лузерку он вые6ет.
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эхехехехехехе
Путин объясняет страждущим, почему многие регионы до сих пор не газифицированы: мол, за Уралом всего лишь 12 миллионов человек живут, хули ради этой горстки чумазых трубу тащить, перебьются.
По данным Википедии за Уралом проживают 40 миллионов человек. Многие подумали, что президент не знает страну, нет, всё он знает, он просто заспойлерил ближайшее будущее и поделился планами
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Обоссут колбасу сегодня
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Если скинуть гейбою на карту 100 рублей, он поставит на аву вагину своей матери.
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Ливерпуль это как Американский беспилотник - может еще взлететь, но такое событие выглядит крайне маловероятно.
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Разгром Ливерпуля.
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