"Челси" заработает минимум 25 млн. фунтов благодаря клубному Чемпионату Мира

"Челси" заработает минимум 25 миллионов фунтов благодаря участию в клубном Чемпионате Мира в 2025 году.

Напомним, накануне ФИФА анонсировала изменения формата клубного Чемпионата Мира, количество участников которого будет расширено до 32.



Эти 32 команды будут разбиты на восемь групп, каждая из которых делегирует по два участника в плей-офф — по примеру обычного Чемпионата Мира для сборных.



Таким образом, будучи одним из победителей Лиги Чемпионов четырех последних лет (2021), "Челси" гарантированно выступит на клубном Чемпионате Мира в 2025 году.



Для "синих" это будет дополнительная возможность не только завоевать трофей, но и хорошо заработать, потому что ФИФА предусмотрела щедрые призовые для участников клубного Чемпионата Мира.



Как сообщает Daily Mirror, "Челси" получит 25 млн. фунтов просто за участие в клубном Чемпионате Мира, а в случае продвижения по турниру — и того больше.



ФИФА уже подтвердил, что в 2025 году клубный Чемпионат Мира пройдет летом, но локация пока не определена.