Мерсон: "Арсенал" будет не остановить, если они будут хорошо начинать матчи"

Арсенал Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что хорошее начало матчей станет ключом к завоеванию "Арсеналом" титула Премьер-Лиги.

В минувший уикенд "Арсенал" разгромил на выезде "Фулхэм" (0:3), все три своих гола забив еще в первом тайме.

Мерсон остался приятно удивлен, насколько мощно "канониры" провели это дерби. Пол хочет, чтобы его бывшая команда всегда так начинала матчи.

"Игра "Арсенала" в первом тайме против "Фулхэма" была умопомрачительной. Ты словно смотрел "Манчестер Сити" на их пике, а ведь это было против "Фулхэма", который обладает хорошей командой. Это граничило с нелепостью".

"Сложилось впечатление, словно у них на двух игроков больше на поле. Хорошее начало матчей — это то, что принесет "Арсеналу" победу в лиге. Я смотрел их против "Лестера", когда они были под давлением из-за результата, и они хорошо начали, проведя отличный матч".

"Затем они играли дома против "Борнмута" и начали плохо. Против "Фулхэма" они начали хорошо, и матч стал подобен легкой прогулке для них. Я не представляю, как их можно будет остановить, если они будут хорошо начинать матчи", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Арсенал, Мерсон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2023 09:00

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  1. wengerrrro 15.03.2023 09:28 # wengerrrro
    че-то он в последнее время докуя распи3делся. каждый день статья на фупле о его словах

    (ответить)

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