Мерсон: "Арсенал" будет не остановить, если они будут хорошо начинать матчи"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что хорошее начало матчей станет ключом к завоеванию "Арсеналом" титула Премьер-Лиги.

В минувший уикенд "Арсенал" разгромил на выезде "Фулхэм" (0:3), все три своих гола забив еще в первом тайме.



Мерсон остался приятно удивлен, насколько мощно "канониры" провели это дерби. Пол хочет, чтобы его бывшая команда всегда так начинала матчи.



"Игра "Арсенала" в первом тайме против "Фулхэма" была умопомрачительной. Ты словно смотрел "Манчестер Сити" на их пике, а ведь это было против "Фулхэма", который обладает хорошей командой. Это граничило с нелепостью".



"Сложилось впечатление, словно у них на двух игроков больше на поле. Хорошее начало матчей — это то, что принесет "Арсеналу" победу в лиге. Я смотрел их против "Лестера", когда они были под давлением из-за результата, и они хорошо начали, проведя отличный матч".



"Затем они играли дома против "Борнмута" и начали плохо. Против "Фулхэма" они начали хорошо, и матч стал подобен легкой прогулке для них. Я не представляю, как их можно будет остановить, если они будут хорошо начинать матчи", — сообщил Мерсон Sky Sports.