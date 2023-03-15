Босс "Интера": "30 июня Лукаку вернется в "Челси"

Босс "Интера" Беппе Маротта повторно подтвердил, что после окончания этого сезона его клуб вернет нападающего Ромелу Лукаку "Челси".

Вернувшись на этот сезон на "Сан-Сиро" на правах аренды, Лукаку предстал бледной тенью того игрока, который приводил "Интер" к победе в Серии А в сезоне 2020/21.



Из-за проблем со здоровьем и физической формой Ромелу забил лишь три гола за "Интер" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Лукаку даже не имеет места в стартовом составе "Интера", накануне против "Порту" в Лиге Чемпионов появившись на заключительные 20 минут. В сложившейся ситуации итальянский клуб не видит смысла продлевать сотрудничество с 29-летним бельгийцем.



"Аренда изначально была рассчитана на один сезон, поэтому 30 июня, как бы хорошо он ни играл, он вернется в "Челси". Это беспрецедентный сезон".



"Конечно, я имею ввиду Чемпионат Мира. Мы столкнулись с теми же проблемами, что и другие клубы, другие выступавшие на Чемпионате Мира игроки".



"Лукаку является свидетельством этому. Даже Брозович не тот, которым мы его знаем. Лукаку не обрел ту физическую форму, которая ему нужна, чтобы играть в свой лучший футбол. Он по-прежнему не в своем лучшем состоянии и не является игроком, которого мы прежде видели", — цитирует Маротту The Athletic.