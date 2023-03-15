Гвардиола связывает неудачи "Сити" в Лиге Чемпионов с обороной

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что предыдущие неудачи его команды в Лиге Чемпионов были связаны с ошибками в обороне, а не с отсутствием бомбардира вроде Эрлинга Холанда.

Пента-трик Холанда во вторник вечером помог "Сити" разгромить "РБ Лейпциг" со счетом 7:0 и выйти в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Многие болельщики заговорили о том, что Эрлинг может стать тем недостающим элементом, из-за которого "горожанам" раньше никак не удавалось выиграть Лигу Чемпионов. Однако для Гвардиолы ключ к успеху — это надежная оборона.



"Мы всегда забивали здесь голы. Мы забили четыре гола против "Реала". Мы забили шесть голов против "Монако". Мы забили четыре гола против "Тоттенхэма".



"Проблема не в том, что мы не забиваем голы. Проблема в том, что мы пропускали глупые голы в прошлом. Мы дарили их. В большинстве случаев мы просто дарили их", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.