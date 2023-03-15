"Сити" уничтожил "РБ Лейпциг" с помощью пента-трика Холанда

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" ворвался в четвертьфинал Лиги Чемпионов, с помощью пента-трика Эрлинга Холанда уничтожив "РБ Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала — 7:0.

Относительно минимальной победы над "Кристал Пэлас" в минувший уикенд в стартовом составе "горожан" произошло только одно изменение. Это Кевин Де Брюйне занял место Фила Фодена.

Матч начался с удара Илкая Гюндогана выше ворот. "Сити" не стал этим ограничиваться, устроив настоящий штурм. Гости просто вжимались в свою штрафную и почти не касались мяча.

В конце концов хозяева заставили соперника ошибиться. Бенджамин Хенрихс задел мяч рукой после удара головой Родри, дав повод для назначения пенальти. Эрлинг Холанд совладал с нервами при исполнении 11-метрового — 1:0.

А уже в следующей атаке Холанд оформил дубль. Эрлинг головой добил мяч в ворота после дальнего удара Де Брюйне в перекладину — 2:0.

Во второй половине первого тайма "Сити" ослабил хватку и даже показал некоторую нервозность в обороне, но в атаке по-прежнему был опасен. Холанд и Гюндоган имели по моменту, чтобы сделать счет разгромным, но голкипер "РБ Лейпциг" Янис Бласвих отразил их удары с близкого расстояния.

И все-таки третий гол случился, причем — перед самым перерывом. Диаш пробил головой в штангу после подачи углового, мяч поскакал вдоль линии ворот, а налетевший коршуном Холанд не дал защитнику вынести снаряд подальше — 3:0.

Второй тайм начался с четвертого гола "горожан". Гюндоган принял мяч на подступах к штрафной, переложил его под левую ногу и пробил низом — 4:0.

На 53-й минуте Бласвих не позволил забить Холанду и Аканджи после подачи углового, но с третьим подряд ударом, который наносил все тот же Эрлинг, не справился — 5:0.

Следующий угловой тоже обернулся голом. Бласвих совершил очередной сейв, но неудержимый Холанд немедленно вколотил в ворота отскочивший к нему мяч — 6:0.

Вскоре последовали многочисленные замены, и темп игры снизился. "Сити" по-прежнему доминировал и по-прежнему создавал моменты, но "РБ Лейпциг" уже не выглядел столь безнадежно.

Казалось, гости хотя бы сумеют избежать пропущенных голов в остатке матча, но в компенсированное время Де Брюйне еще разок огорчил соперника, нанеся крученый удар с дистанции — 7:0.

"Сити" с самого начала принялся уничтожать своего соперника, не давая тому перевести дух. "РБ Лейпциг" не ожидал такого напора, а при виде Холанда защитники немецкой команды просто паниковали .

"Манчестер Сити" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия) — 7:0 (3:0) по сумме двух матчей — 8:1

Голы: Холанд 22 (пен), 24, 45, 53, 57, Гюндоган 49, Де Брюйне 90.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс (Гомес 64), Диаш, Аканджи, Аке, Гюндоган (Махрез 55), Родри (Филлипс 63), Силва, Де Брюйне, Грилиш (Фоден 55), Холанд (Альварес 63).

"РБ Лейпциг": Бласвих, Хенрихс (Клостерманн 80), Орбан, Гвардиол, Раум, Лаймер, Айдара (Симакан 63), Кампль, Собослаи (Ольмо 72), Форсберг (Андре Силва 63), Вернер (Поульсен 63).

Предупреждения: Де Брюйне, Аканджи — Вернер, Хенрихс.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2023 00:55

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 15.03.2023 01:01 # takernotagiver
    Судейские пиздюки)

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  2. slash-lfc 15.03.2023 01:01 # slash-lfc
    ВЕЛИКИЕ!!!

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  3. gameboy 15.03.2023 01:00 # gameboy
    К0Р0ЛЫ

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  4. thegodfather 15.03.2023 00:59 # thegodfather
    на данный момент все мои мысли только о том, как императоры покорят ИСТАНБУЛ

    но пока до этого еще далеко давайте порассуждаем о жеребьевке лиги чемпионов. Вот мои мысли, братишки.


    кароч братишки идеальная жреба
    челси - интер/порто
    мс - милан
    бавария- бенфика
    реал/лузерка - наполи

    полуфиналы будут огненные...не хочется чтобы были пары типо бенфика-милан, или что еще хуже милан-интер какой-то и одна из этих команд в полуфинале, ибо это просто клиенты...


    кароч вы меня поняли, братишки.

    итог то итак понянем, истанбул падёт и императоры взойдут на трон. Но тем не менее

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  5. mafia 15.03.2023 00:59 # mafia
    ЛОХИ!!!

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  6. brown-ale 15.03.2023 00:59 # brown-ale
    Холанд реально голевая машина. Повезло Пепу с ним. Если Ман Сити возьмет ЛЧ, а Арсенал АПЛ, все будут довольны.

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  7. gameboy 15.03.2023 00:59 # gameboy
    КОРОЛЫ

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  8. b84 15.03.2023 00:58 # b84
    О
    ФИНАЛОВ
    О

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  9. thegodfather 15.03.2023 00:57 # thegodfather
    интер в концовочке люто отскочил, братишки, штанга+ перекладина в одной атаке)

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  10. thegodfather 15.03.2023 00:57 # thegodfather
    бля братишки после такого результата королей уже немного ссыкотно за императоров в лч, так-то я был уверен что трофеи на изи будет наш

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  11. true-manc 15.03.2023 00:56 # true-manc
    еффект Етихада в действии - чмохи приезжают сюда и просто сикают в труселя от одного вида величайших)))
    Кевин красавец, Гюнди умница, Холанд велик! КОРОЛЕЙ с победой!

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  12. thegodfather 15.03.2023 00:56 # thegodfather
    Вперёд к третьему финалу ЛЧ
    КОРОЛи

    Источник: http://fapl.ru/users/ian/

    Источник: http://fapl.ru/posts/99157/?c=1#c7745616

    (ответить)

  13. englandonelove 15.03.2023 00:56 # englandonelove
    КОРОЛИ!!!

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  14. kukuruzko 15.03.2023 00:56 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

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  15. superglor 15.03.2023 00:56 # superglor
    Показали этому искуственному газировочному клубишке что не все в футболе можно купить за деньги.

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  16. takernotagiver 15.03.2023 00:55 # takernotagiver
    Судейский Зашкварси

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