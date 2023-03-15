"Сити" уничтожил "РБ Лейпциг" с помощью пента-трика Холанда

"Манчестер Сити" ворвался в четвертьфинал Лиги Чемпионов, с помощью пента-трика Эрлинга Холанда уничтожив "РБ Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала — 7:0.

Относительно минимальной победы над "Кристал Пэлас" в минувший уикенд в стартовом составе "горожан" произошло только одно изменение. Это Кевин Де Брюйне занял место Фила Фодена.



Матч начался с удара Илкая Гюндогана выше ворот. "Сити" не стал этим ограничиваться, устроив настоящий штурм. Гости просто вжимались в свою штрафную и почти не касались мяча.



В конце концов хозяева заставили соперника ошибиться. Бенджамин Хенрихс задел мяч рукой после удара головой Родри, дав повод для назначения пенальти. Эрлинг Холанд совладал с нервами при исполнении 11-метрового — 1:0.



А уже в следующей атаке Холанд оформил дубль. Эрлинг головой добил мяч в ворота после дальнего удара Де Брюйне в перекладину — 2:0.



Во второй половине первого тайма "Сити" ослабил хватку и даже показал некоторую нервозность в обороне, но в атаке по-прежнему был опасен. Холанд и Гюндоган имели по моменту, чтобы сделать счет разгромным, но голкипер "РБ Лейпциг" Янис Бласвих отразил их удары с близкого расстояния.



И все-таки третий гол случился, причем — перед самым перерывом. Диаш пробил головой в штангу после подачи углового, мяч поскакал вдоль линии ворот, а налетевший коршуном Холанд не дал защитнику вынести снаряд подальше — 3:0.



Второй тайм начался с четвертого гола "горожан". Гюндоган принял мяч на подступах к штрафной, переложил его под левую ногу и пробил низом — 4:0.



На 53-й минуте Бласвих не позволил забить Холанду и Аканджи после подачи углового, но с третьим подряд ударом, который наносил все тот же Эрлинг, не справился — 5:0.



Следующий угловой тоже обернулся голом. Бласвих совершил очередной сейв, но неудержимый Холанд немедленно вколотил в ворота отскочивший к нему мяч — 6:0.



Вскоре последовали многочисленные замены, и темп игры снизился. "Сити" по-прежнему доминировал и по-прежнему создавал моменты, но "РБ Лейпциг" уже не выглядел столь безнадежно.



Казалось, гости хотя бы сумеют избежать пропущенных голов в остатке матча, но в компенсированное время Де Брюйне еще разок огорчил соперника, нанеся крученый удар с дистанции — 7:0.



"Сити" с самого начала принялся уничтожать своего соперника, не давая тому перевести дух. "РБ Лейпциг" не ожидал такого напора, а при виде Холанда защитники немецкой команды просто паниковали .



"Манчестер Сити" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия) — 7:0 (3:0) по сумме двух матчей — 8:1



Голы: Холанд 22 (пен), 24, 45, 53, 57, Гюндоган 49, Де Брюйне 90.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс (Гомес 64), Диаш, Аканджи, Аке, Гюндоган (Махрез 55), Родри (Филлипс 63), Силва, Де Брюйне, Грилиш (Фоден 55), Холанд (Альварес 63).



"РБ Лейпциг": Бласвих, Хенрихс (Клостерманн 80), Орбан, Гвардиол, Раум, Лаймер, Айдара (Симакан 63), Кампль, Собослаи (Ольмо 72), Форсберг (Андре Силва 63), Вернер (Поульсен 63).



Предупреждения: Де Брюйне, Аканджи — Вернер, Хенрихс.