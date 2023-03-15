"Ливерпуль" лишился Хендерсона и Байчетича перед матчем с "Реалом"

Стефан Байчетич и Джордан Хендерсон "Ливерпуль" столкнулся с кризисом травм в полузащите в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

О том, что "Ливерпуль" не сможет взять в Мадрид Тиаго Алькантару и Артура Мело, было известно заранее. Первый травмирован, а второй даже не заявлен на плей-офф Лиги Чемпионов.

Однако ситуацию усугубила потеря капитана Джордана Хендерсона, который заболел, и 18-летнего Стефана Байчетича, у которого возникли проблемы мышечного характера.

"Что касается Стефана, то у него стрессовая реакция, и это абсолютно плохо. Ему не сильно больно, только чуть-чуть, но теперь он вне игры, и я точно не знаю, насколько долго. Нам просто нужно подождать, пока это заживет, а затем посмотрим, когда он сможет вернуться".

"Это в области приводящей мышцы", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа официальный веб-сайт клуба.


Метки Байчетич, Ливерпуль, травмы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2023 00:05

Количество просмотров Просмотров: 273

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  1. electric 15.03.2023 00:43 # electric
    Байчетич КНЯЗЬ(((

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  2. true-manc 15.03.2023 00:27 # true-manc
    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  3. gameboy 15.03.2023 00:21 # gameboy
    Без Хендерсона шансы Ливерпуля на проход возрастают в 2 раза. Как во времена позднего Джеррарда, чисто балласт в команде.

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