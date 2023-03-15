"Ливерпуль" лишился Хендерсона и Байчетича перед матчем с "Реалом"

"Ливерпуль" столкнулся с кризисом травм в полузащите в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

О том, что "Ливерпуль" не сможет взять в Мадрид Тиаго Алькантару и Артура Мело, было известно заранее. Первый травмирован, а второй даже не заявлен на плей-офф Лиги Чемпионов.



Однако ситуацию усугубила потеря капитана Джордана Хендерсона, который заболел, и 18-летнего Стефана Байчетича, у которого возникли проблемы мышечного характера.



"Что касается Стефана, то у него стрессовая реакция, и это абсолютно плохо. Ему не сильно больно, только чуть-чуть, но теперь он вне игры, и я точно не знаю, насколько долго. Нам просто нужно подождать, пока это заживет, а затем посмотрим, когда он сможет вернуться".



"Это в области приводящей мышцы", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа официальный веб-сайт клуба.