"Ливерпуль" лишился Хендерсона и Байчетича перед матчем с "Реалом"
"Ливерпуль" столкнулся с кризисом травм в полузащите в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".
О том, что "Ливерпуль" не сможет взять в Мадрид Тиаго Алькантару и Артура Мело, было известно заранее. Первый травмирован, а второй даже не заявлен на плей-офф Лиги Чемпионов.
Однако ситуацию усугубила потеря капитана Джордана Хендерсона, который заболел, и 18-летнего Стефана Байчетича, у которого возникли проблемы мышечного характера.
"Что касается Стефана, то у него стрессовая реакция, и это абсолютно плохо. Ему не сильно больно, только чуть-чуть, но теперь он вне игры, и я точно не знаю, насколько долго. Нам просто нужно подождать, пока это заживет, а затем посмотрим, когда он сможет вернуться".
"Это в области приводящей мышцы", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа официальный веб-сайт клуба.
15.03.2023 00:05
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Байчетич КНЯЗЬ(((
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оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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Без Хендерсона шансы Ливерпуля на проход возрастают в 2 раза. Как во времена позднего Джеррарда, чисто балласт в команде.
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