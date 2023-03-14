"Ливерпуль" повышает стоимость абонементов впервые за девять лет

"Ливерпуль" впервые за девять последних лет повысит стоимость сезонных абонементов.

Как говорится в официальном заявлении "Ливерпуля", удорожание стандартных абонементов составит всего два процента — или не более 17 фунтов.



Это удорожание мерсисайдский клуб называет вынужденной мерой, связанной со значительным ростом расходов на содержание "Энфилда" и коммунальные услуги.



Отметим, что с сезона 2023/24 "Ливерпуль" вводит в эксплуатацию обновленную трибуну "Энфилд Роуд", благодаря которой общая вместимость стадиона вырастет с 54,000 до 61,000 зрителей.



Несмотря на то, что многие болельщики "Ливерпуля" остались недовольны этой новостью, им стоит взглянуть на другие клубы Премьер-Лиги — например, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" повышают стоимость своих абонементов на пять процентов.